一詮營收／10月8.48億元、年增67.8% 連兩月改寫歷史新高

一詮（2486）5日公告10月合併營收8.48億元，月增8%、年增67.86%，連續兩個月改寫單月歷史新高。累計前十月合併營收68.32億元，年增36.48%。一詮指出，受惠高階散熱出貨放量，散熱元件為推升業績的最核心主力，帶動單月營收繳出歷年最強10月成績單。

從產品結構來看，10月散熱元件營收衝上4.12億元，占整體營收比重達48.59%；較去年同期增加2.44億元，年增幅達145%。傳統導線架單月貢獻2.54億元、占29.92%，智能服務機器人與陶瓷電路板各約7,000萬元，高毛利產品比重維持高檔，產品組合顯著優化。

展望後市，董事長周萬順先前表示，受惠散熱出貨動能強勁與新產能陸續開出，營收呈現逐月、逐季遞增態勢，未來三年營運將一年比一年好。

法人預期，一詮新北五股與三重擴產效益陸續顯現，明年散熱營收占比將跨越六成，在AI伺服器散熱拉貨動能強勁帶動下，第4季營運續處高檔，推升今年全年繳出強勁爆發的營運成績單。