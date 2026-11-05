天能綠電前三季EPS 5.72元創新高 搶攻AI時代綠電零售商機

雲豹能源（6869）旗下售電子公司、國內民營售電龍頭天能綠電（7842）今日召開董事會，通過2026年第3季財務報告。在AI、高效能運算帶動科技業用電與減碳需求同步升溫下，天能綠電第3季合併營收達10.21億元、年增67%，稅後純益4343萬元、年增138%，單季每股純益（EPS）達2.43元，營收、獲利及EPS持續改寫歷史單季新高。

累計2026年前三季合併營收達26.97億元，稅後純益9500萬元，EPS達5.72元，營收、營業利益、稅後純益及EPS同步創歷年同期新高；其中，前三季合併營收更已提前超越2025全年22.85億元，展現綠電交易規模持續放大的成長動能。

根據國內各大再生能源售電業月報統計，天能綠電今年1至9月累計綠電轉供量已達4.94億度，已超越2025全年近4.2億度。天能綠電總經理唐亞聖表示，隨著企業長期綠電採購需求逐步落地，加上既有長約與轉供規模持續放大，帶動營收與獲利同步攀升，也顯示綠電零售規模效益正逐步反映在企業的營運表現上。

唐亞聖指出，AI資料中心、半導體擴產及高效能運算推升長期用電需求，加上RE100與供應鏈減碳要求，企業對穩定、長期綠電的需求持續升高。天能綠電因此進一步強化「綠電零售商」角色，整合不同再生能源來源，再依企業用電量、採購年期及減碳目標進行配置，協助企業更有效管理綠電需求，強化綠色供應鏈競爭力。

目前天能綠電已協助超過60家企業完成綠電轉供，其中半導體與電子製造業約占四成，在手綠電合約超過341億度，逾九成為10年以上長約。未來天能將持續擴大綠電零售規模與多元電源整合能力，深化科技製造業及大型用電戶布局，強化企業長期綠電供應與配置能力，進一步放大市場規模與民營售電龍頭優勢。