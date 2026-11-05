快訊

台灣星巴克去冰政策掀討論！消費者跨海寫信 美國總部回覆

台股連日重挫千點 證交所說話了「今年贏過亞股與費半」

台灣松下湖口廠爆炸「尋獲第2名失聯者」 遺體受困機台下遭火噬成焦屍

聽新聞
0:00 / 0:00

天能綠電前三季EPS 5.72元創新高 搶攻AI時代綠電零售商機

聯合報／ 記者簡永祥／台南即時報導
天能綠電總經理唐亞聖表示，綠電零售規模效益正逐步反映在企業的營運表現上。圖／天能綠電提供
天能綠電總經理唐亞聖表示，綠電零售規模效益正逐步反映在企業的營運表現上。圖／天能綠電提供

雲豹能源（6869）旗下售電子公司、國內民營售電龍頭天能綠電（7842）今日召開董事會，通過2026年第3季財務報告。在AI、高效能運算帶動科技業用電與減碳需求同步升溫下，天能綠電第3季合併營收達10.21億元、年增67%，稅後純益4343萬元、年增138%，單季每股純益（EPS）達2.43元，營收、獲利及EPS持續改寫歷史單季新高。

累計2026年前三季合併營收達26.97億元，稅後純益9500萬元，EPS達5.72元，營收、營業利益、稅後純益及EPS同步創歷年同期新高；其中，前三季合併營收更已提前超越2025全年22.85億元，展現綠電交易規模持續放大的成長動能。

根據國內各大再生能源售電業月報統計，天能綠電今年1至9月累計綠電轉供量已達4.94億度，已超越2025全年近4.2億度。天能綠電總經理唐亞聖表示，隨著企業長期綠電採購需求逐步落地，加上既有長約與轉供規模持續放大，帶動營收與獲利同步攀升，也顯示綠電零售規模效益正逐步反映在企業的營運表現上。

唐亞聖指出，AI資料中心、半導體擴產及高效能運算推升長期用電需求，加上RE100與供應鏈減碳要求，企業對穩定、長期綠電的需求持續升高。天能綠電因此進一步強化「綠電零售商」角色，整合不同再生能源來源，再依企業用電量、採購年期及減碳目標進行配置，協助企業更有效管理綠電需求，強化綠色供應鏈競爭力。

目前天能綠電已協助超過60家企業完成綠電轉供，其中半導體與電子製造業約占四成，在手綠電合約超過341億度，逾九成為10年以上長約。未來天能將持續擴大綠電零售規模與多元電源整合能力，深化科技製造業及大型用電戶布局，強化企業長期綠電供應與配置能力，進一步放大市場規模與民營售電龍頭優勢。

天能綠電 綠電 EPS 再生能源

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

邑昇財報／第3季每股獲利1.16元 單季優於上半年

銳澤財報／第3季 EPS 2.01元 寫同期新高

麗臺單季爆賺4元 明年挑戰賺一個股本！

被AI偷走本益比的績優股

相關新聞

鴻海營收／10月為1.3兆元、再創歷史新高 今年挑戰10兆元以上

鴻海（2317）5日公布10月營收為1.3兆元，再創歷史新高，連續兩個月站上兆元，月增12.66%，年增45.73%。今年前十月營收為8.97兆元，創同期新高，年增40.4%。

華通財報／前三季EPS達4.31元 光模組類載板新產能逐季開出

HDI大廠華通（2313）5日董事會通過今年第3季財報，單季營收225.85億元，年增12.65％，毛利率21.33%，較第2季增加2.82個百分點，稅後純益約22億元，每股稅後純益（EPS）1.8元，挹注前三季EPS達4.31元。華通也同時公布10月營收達87.8億元，連續第二個月再創月營收新高，1至10月累計營收也創同期歷史新高。

藥華藥營收／10月年增再翻倍 Ropeg 注射筆銷售強勁 ET 營運將放量

藥華藥（6446）5日公告10月營收28.4億元，月增7.6%、年增102%，創單月歷史新高，年增再度翻倍。核心產品Ropeg於真性紅血球增多症（PV）市場銷售穩健成長；今年7月於美國上市的Ropeg注射筆，以更便利的用藥方式提升病患使用意願，帶動美國市場銷售雙位數成長。

貿聯營收／10月118.46億元 創單月新高

貿聯-KY（3665）5日公布10月營收118.46億元，創單月新高，月增26.94%，年增79.99%，今年前10個月營收為838.11億元，創同期新高，年增44.4%。

運錩財報／第3季年增高達103% 獲利倍增中長期投資價值浮現

運錩（2069）基本盤發威，公告第3季營收約26.3億元、年增10.4%；單季稅後純益1.28億元，較去年同期約6,300萬元暴增103%，EPS約0.77元，遠高於去年同期0.38元，獲利倍增中長期投資價值浮現。

宏碁財報／第3季「三率三升」 獲利年增92.3%、EPS 達0.71元

宏碁（2353）5日召開董事會，通過2026年第3季及累計1至9月合併財報。第3季稅後淨利年成長92.3%，創下五年同期新高；稅前淨利年成長44.3%，亦創下五年新高紀錄。其中，毛利率、營業淨利率及稅後淨利率，三率三升。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。