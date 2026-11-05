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華擎財報／第3季獲利8.08億元、創單季新高 第4季再戰新高

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

華擎（3515）5日公布第3季稅後純益8.08億元，創單季歷史新高，季增121.3%，年增50.1%；第3季每股稅後純益（EPS）為6.54元，第2季EPS為2.95元，去年同期EPS為4.35元，隨著AI與一般伺服器持續大量出貨，加上板卡產業觸底回升，雙引擎帶動下，第4季營運可望優於第3季，再戰新高。

華擎今年前三季稅後純益16.85億元，創同期新高，年增21.2%；前三季EPS為13.64元，去年同期EPS為11.25元。

華擎總經理許隆倫之前表示，不論是AI伺服器、一般伺服器或是ASIC伺服器的需求都很強勁，今年業績可望強勁成長。目前輝達（NVIDIA）供貨稍微慢一點，第2季因為缺料，營運受到一點影響，第3季業績就會上來，出貨產品包括輝達B200、B300系列，以及RTX系列。

客戶方面，他說，以美系客戶比重最大，因為多是以整機出貨，歐系客戶與美系客戶的出貨數量差不多，但是美系客戶營收比較大，因為是以出貨整機比例比較高。至於ASIC伺服器方面，他說，占比約10%。

他說，希望輝達與超微（AMD）下半年的伺服器晶片供貨能好一點，今年AI伺服器需求持續強勁，至於明年則將出貨Vera Rubin平台伺服器，法人預估，該公司今年業績將高雙位數成長，上下半年比重約40％與60%。

在板卡業務方面， 需求已自6月起陸續回溫，第3季明顯成長，第4季在通路庫存去化完畢後，補貨力道將更為積極，2027年將有新平台推出，預期將帶動一波換機潮。

至於華擎旗下永擎在6月時宣布攜手日本上市公司Data Section達成戰略合作，售出587台搭載輝達Blackwell架構B200 GPU的AI伺服器，合計搭載4696顆圖形處理器（GPU），將部署於泰國曼谷近郊AI資料中心，作為美國大型企業專屬算力平台。該專案將在下半年陸續出貨，可望帶動華擎下半年業績強勁成長。

EPS 財報 伺服器

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