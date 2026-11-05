泰鼎營收／10月逾17億元創高 年增87%

台商泰國第一大PCB廠商泰鼎（4927）今日公布10月營收逾17億元創高，單月營收約17.02億元，月增10.8%，年增87%。

先前九月泰國曼谷及部分地區近日因豪雨發生淹水，曼谷市政府並於9月26日宣布全市為災區。泰鼎日前發布重大訊息說明，重要子公司Apex Circuit (Thailand) Co., Ltd.位於龍仔厝府（Samut Sakhon），經確認目前營運正常，對公司財務業務無重大影響。

泰鼎當時指出，公司在泰國深耕多年，已針對雨季及水患建立防災應變機制。此次水情發生後，公司第一時間進行確認，廠區設施、人員及物流運輸皆正常運作。未來，公司將持續密切關注當地天候及水情發展，如有影響營運之重大事項，將依規定即時公告，以維護投資人權益。