半導體擴廠、飯店商場需求爆發！峻佳裝修訂單旺 10日登興櫃

國內大型商業裝修設計指標企業峻佳室內裝修設計（7953）5日召開興櫃前法說會，預計於10日登錄興櫃，峻佳室內裝修董事長曹來旺表示，受惠AI半導體擴廠、科技企業總部建置，以及飯店、商場與醫療設施裝修需求升溫，目前在手訂單37.2億元，明年接洽中案件金額更達56億元，訂單動能強勁，看好未來三至五年營運表現。

峻佳裝修成立於2015年，目前實收資本額2.12億元，員工近200人，由董事長曹來旺及總經理曹峻豪領軍，主要業務涵蓋旅宿休閒、醫療養生、商業空間及商辦等四大領域，提供從設計規劃、法規審查到工程施工及售後保固的一條龍整合服務。

峻佳裝修2024年營收12.63億元，稅後純益1.01億元，每股稅後純益（EPS）20.14元；2025年營收攀升至20.72億元，稅後純益1.31億元，EPS為20.01元。

今年上半年營收達9.94億元，年增逾五成，稅後純益1.14億元，已超越2024年全年獲利，EPS為5.70元，顯示大型工程案件認列帶動營運成長。

展望後市，峻佳裝修指出，全球AI算力需求持續擴張，帶動半導體產業擴產及科技業投資，企業對廠房、辦公室與總部大樓的建置需求增加，成為裝修市場重要成長來源。加上台商回流投資持續，科技廠辦相關工程需求可望維持一定動能。

除了科技產業，台灣邁入超高齡社會，也帶動醫療院所、智慧醫療大樓及長照設施升級需求。峻佳裝修近年積極切入高階醫療照護工程，並持續拓展旅宿及百貨商場等大型商業空間案件，藉由多元業務布局降低單一產業景氣波動影響。

峻佳裝修過去承攬工程包括南港三井LaLaport商場、台北大巨蛋、高雄萬豪酒店、板橋馥華艾美酒店及高雄長庚ICU中心等，涵蓋商場、飯店與醫療設施，累積大型工程整合經驗。

峻佳裝修表示，目前在手工程總金額約37.2億元，2027年接洽中案件總金額約56億元，其中約五成至七成業主為既有合作的大型企業集團，顯示回頭客占有相當比重，有助維持未來接案穩定度。

股利政策方面，峻佳裝修表示，未來規劃每年股利分配不低於當年度EPS的70%，兼顧營運資金需求與股東權益。此外，公司持續推動環保建材應用及產學合作，並加入遠東SOGO百貨減碳聯盟，將永續概念導入裝修工程。