國巨股價重挫 基本面仍強勁、AI訂單續旺

台股近期殺聲隆隆，被動元件大廠國巨*（2327）也難逃賣壓，5日股價重挫44.5元，收404.5元，寫近期波段低點，相較10月21日收盤價542元，短短半個月大跌137.5元，跌幅達25.37%。

籌碼方面，法人調節壓力沉重，截至4日止，三大法人連續五個交易日合計賣超國巨約3.09萬張，其中，外資賣超2.86萬張，投信賣超約1,737張，自營商賣超約579張。

不過，國巨基本面依舊亮眼，公司日前法說會釋出樂觀展望，整體訂單出貨比逼近2，AI需求帶動高階積層陶瓷電容（MLCC）及鉭質電容訂單暢旺，預估第4季產能利用率超過95%，營收、毛利率及營益率均有望優於上季，展現淡季不淡態勢。

展望明年，國巨規劃擴充MLCC及鉭質電容產能10%至15%，新產能自第2季起陸續開出，在AI業務占比攀升至近二成助攻下，加上客戶積極洽談長期供貨協議，後市成長動能仍強。