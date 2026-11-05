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BBU拉貨強勁 AES、新盛力10月營收同登歷史新高

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

電池模組廠業績傳出捷報，類股股王AES-KY（6781）及新盛力（4931）5日公布今年10月營收，兩家公司皆創下單月營收新高紀錄，主要仍是受惠資料中心備援電池模組（BBU）業務成長所致。

AES今年10月營收17.81億元，月增1.2%、年增23.5%，續創新高紀錄；累計AES今年前十個月營收為163.53億元，年增26%，亦登頂。

法人看好，AES在電池備援模組訂單持續暢旺帶動下，今年營收、獲利將雙創新高，全年每股純益可望首度衝破50元，大賺逾五個股本，2027年還將新增客戶，並透過與電源供應器廠商合作，爭取更多電池備援模組專案。

在新盛力方面，今年10月營收5.4億元，月增27.2%、年增106.7%，營收創下新高紀錄；累計新盛力今年前十個月營收為38.14億元，年增97.9%，亦登頂。

新盛力表示，主要是因資料中心需求上升，故本月及本年累計營收較去年同期增加。

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