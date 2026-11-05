聽新聞
0:00 / 0:00
BBU拉貨強勁 AES、新盛力10月營收同登歷史新高
電池模組廠業績傳出捷報，類股股王AES-KY（6781）及新盛力（4931）5日公布今年10月營收，兩家公司皆創下單月營收新高紀錄，主要仍是受惠資料中心備援電池模組（BBU）業務成長所致。
AES今年10月營收17.81億元，月增1.2%、年增23.5%，續創新高紀錄；累計AES今年前十個月營收為163.53億元，年增26%，亦登頂。
法人看好，AES在電池備援模組訂單持續暢旺帶動下，今年營收、獲利將雙創新高，全年每股純益可望首度衝破50元，大賺逾五個股本，2027年還將新增客戶，並透過與電源供應器廠商合作，爭取更多電池備援模組專案。
在新盛力方面，今年10月營收5.4億元，月增27.2%、年增106.7%，營收創下新高紀錄；累計新盛力今年前十個月營收為38.14億元，年增97.9%，亦登頂。
新盛力表示，主要是因資料中心需求上升，故本月及本年累計營收較去年同期增加。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。