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衛司特財報／前三季EPS 15.46元 賺贏去年全年
衛司特（6894）董事會5日通過今年第3季財報，累計今年前三季合併營收17.19億元，年增69%，為同期史上新高。毛利率35.98%，年減0.76個百分點。稅後純益3.68億元，年增89.7%；每股稅後純15.46元，已賺逾一個半股本，同期亦超越2025年全年度獲利表現，創同期歷史新高紀錄。
衛司特今年第3季合併營收6.13億元，季增3.7%，年增46%。毛利率35.06%，季減2.01個百分點，年減5.79個百分點。稅後純益1.34億元，季增8.6%，年大增74.9%；每股稅後純益5.76元。包括單季營收、稅後純益及EPS均刷新單季歷史新高。
僅管營運表現創新高，但衛司特今天股價隨大盤走弱，下跌37元，成交量188張，收在334.5元的跌停價位。
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