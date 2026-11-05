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鴻海營收／10月為1.3兆元、再創歷史新高 今年挑戰10兆元以上
鴻海（2317）5日公布10月營收為1.3兆元，再創歷史新高，連續兩個月站上兆元，月增12.66%，年增45.73%。今年前十月營收為8.97兆元，創同期新高，年增40.4%。
展望第4季，鴻海表示，AI營運將繼續成長，且ICT產品仍在下半年傳統旺季期間，可望帶動整體營運表現符合目前市場預期，但仍需持續關注多變的全球政經局勢影響。
鴻海10月營收為1.30兆元，月增12.66%。其中，「消費智能產品類別」與上月相比呈強勁成長，「電腦終端產品類別」與「元件及其他產品類別」呈顯著成長，「雲端網路產品類別」則略為衰退。
鴻海10月營收，年增45.73%。其中，「雲端網路產品類別」、「消費智能產品類別」、「元件及其他產品類別」與「電腦終端產品類別」與去年同期相比皆呈強勁成長。
鴻海2026年前十月營收為8.97兆元，年增40.4%。其中，「雲端網路產品類別」、「元件及其他產品類別」及「消費智能產品類別」與去年同期相比強勁成長、「電腦終端產品類別」則表現顯著成長。
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