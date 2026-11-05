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文曄Q3每股純益7.97元創單季新高 本季營收和獲利將再創新猷

聯合報／ 記者簡永祥／台南即時報導
文曄董事長鄭文宗。聯合報系資料照
文曄董事長鄭文宗。聯合報系資料照

文曄科技（3036）今開線上法人說明會，說明2026年第目季營運成果及未來營運展望。2026年第3季合併營收約新台幣5,973億元，季增約1%，年增約82%，創單季營收新高。合併營業利益約142億元，季增約10%，年增約151%。歸屬於母公司業主的合併稅後純益約103億元，季增約6%，年增約170%，連續創單季獲利新高。以加權平均股數計算的每股純益（EPS）約新台幣7.97元，季增約4%，年增約134%，也創單季歷史新高。

2026年前三季累計合併營收約新台幣1.68兆元，年增約101%；合併營業利益約372億元，年增約150%；歸屬於母公司業主合併稅後純益約新台幣270億元，年增約189%；每股純益約新20.99元，年增約159%。

展望2026年第4季，以美元兌新台幣匯率1:32.2為假設基礎，合併營收預估中位數約7500億元，季增約26%，年增約119%；合併營業利益預估中位數約170億元，季增約19%，年增約183%；歸屬於母公司業主之合併稅後純益預估中位數約115億元，季增約12%，年增約174%；每股純益預估中位數約8.56元，季增約7%，年增約147%。

展望未來，文曄表示，AI浪潮方興未艾。主要雲端服務供應商（CSP）及AI相關大廠對明年資本支出之展望均指向持續成長，本集團預期第四季乃至明年之AI相關需求將維持強勁動能，並於中長期逐步擴及更多應用領域，帶動整體半導體需求向上。而在工業、車用等市場持續復甦之下，Future的業務也延續成長動能。

自2024年成功整合Future Electronics以來，本集團已成為真正的全球性電子元件通路商，具備橫跨亞太、美洲及歐洲之完整覆蓋與全方位服務能力。本集團將持續運用此一全球布局優勢，深耕資料中心、通訊、汽車電子及工業等高成長或高毛利應用領域，以優於市場之成長率擴大營運規模並強化獲利體質，同時為供應商及客戶創造更高附加價值、提供完整且具彈性的解決方案，驅動公司業務長期穩健成長。

文曄 營收 每股純益

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