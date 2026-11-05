聯電營收／10月252億元 年增18.33%

聯電（2303）5日公布10月合併營收252億元，較去年同期增加18.33%；累計今年前十月合併營收2,292.07億元，年增16.33%。

聯電第3季合併營收742.4億元，季增8%，年增25.6%；毛利率34%；營業利益季增24.7%，營業利益率25.1%；歸屬母公司淨利164.3億元；每股純益1.32元。

聯電執行長王石表示：「第3季各終端市場需求皆維持穩健，帶動聯電晶圓出貨量成長7.3%，達逾120萬片12吋約當晶圓，創歷史新高。整體產能利用率92%，其中數座12吋晶圓廠產能滿載，8吋晶圓廠營運亦強勁復甦。製程節點方面，隨著客戶持續完成顯示驅動IC、車用雷達及Wi-Fi IC等新產品設計定案(tape out)，22/28奈米業務再創單季新高，其中22奈米營收占晶圓銷售達18.3%。在新業務領域，客戶持續積極推進與聯電在先進封裝與矽光子的合作，隨著既有專案逐步放量及新產品完成設計定案，預期這些合作將在未來幾季貢獻業務增長。」

聯電執行長王石補充，「展望第4季，預期需求動能將延續，晶圓出貨量及產能利用率將維持穩健。隨著先進封裝與矽光子業務逐步放量，特殊製程營收亦將持續成長。由於這些新業務領域的需求明顯增加，目前正將部分既有產能轉作相關用途，以因應短期內尚未滿足的需求。長期而言，聯電在新加坡與台南的雙軌擴產計畫，對確保產能成長與客戶需求同步至關重要。董事會已核准追加約32億美元資本支出預算，能夠加快擴產時程，同時緊密配合客戶產品藍圖與需求」。