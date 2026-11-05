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華通財報／前三季EPS達4.31元 光模組類載板新產能逐季開出

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
華通參展一景。記者尹慧中／攝影
華通參展一景。記者尹慧中／攝影

HDI大廠華通（2313）5日董事會通過今年第3季財報，單季營收225.85億元，年增12.65％，毛利率21.33%，較第2季增加2.82個百分點，稅後純益約22億元，每股稅後純益（EPS）1.8元，挹注前三季EPS達4.31元。華通也同時公布10月營收達87.8億元，連續第二個月再創月營收新高，1至10月累計營收也創同期歷史新高。

公司表示今年第3季HDI訂單熱度延續，主要是高階手機新機備貨、低軌道衛星LEO產品物料供應改善、以及資料中心的高階產品增量出貨，對於第3季的營收動能與毛利率都有貢獻。衛星客戶需求積極，前兩季因為原物料交期拉長，出貨受限，近期供料狀況逐漸改善，第3季衛星產品出貨也較第2季再明顯增加。資料中心產品線的部分，AI與傳統伺服器需求延續，尤其是高階交換器出貨穩定放量，而針對不同客戶的光模組產品，也陸續進入驗證或小量生產與交貨。配合客戶驗證與新設備到廠進度，預期自今年第4季到明年第2季，光模組的mSAP新產能可望逐季開出，資料中心產品線的營收，也將明顯加速增長。整體而言，今年營運可望逐季走揚，營收動能也隨著新產能開出而進入成長加速期。

公司日前表示，為因應全球客戶對資料中心基礎設施及新世代低軌衛星（LEO）產品的強勁需求，積極調整產品結構並擴大國內外產能，規劃2026-2028年，連續三年資本支出的預算，都在新台幣200億元以上的高檔。今日董事會後也公告，授權董事長，擇期進行轉換公司債之發行作業。

相關業者分析，低軌道衛星產業從現在到明年上半年，將面臨Starship星艦V3火箭的升級換代交替期，當新世代火箭發射頻率增加，就可以判斷V3及D2C衛星很快地會進入穩定部署階段，全球低軌道衛星產業鏈將進入另一階段的加速成長。華通很早就投入太空PCB板研發與生產，與主要客戶合作10年，目前太空PCB板也由華通囊括大部分的市場份額，如果未來軌道運算成為事實，更將徹底顛覆大家對於太空產業的想像。

展望2027~2028年，法人分析，隨著AI資料中心算力提升，基礎設施架構升級的重點之一，是必須更快速地進行伺服器集群的光互聯部署。由於資料傳輸速度、頻寬等要求更高，資料中心使用的光模組(光收發模組)必須大量地採用800G或1.6T規格。另外，NPO（Near-Packaged Optics，近封裝光學）是比CPO（Co-Packaged Optics，共同封裝光學）更早進入實質部署的選項，透過光引擎（Optical Engine）移至緊鄰主晶片（ASIC 或交換器晶片）的PCB主板或夾層卡上，將訊號傳輸距離大幅縮短。不論是800G、1.6T的可插拔式光模組，或是NPO方案中的光引擎、交換器夾層卡或高階交換器主板，多數新產品設計都導入mSAP或是5~6階以上的HDI高階多層板。華通積極擴充光模組的mSAP產能，又持續擴大6階以上HDI高階多層板產能，未來隨著各廠區產能的擴大，不僅會成為光模組mSAP板的主要供應廠商，也很可能成為資料中心基礎設施持續升級的主要受惠廠商之一。

華通 EPS 財報

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