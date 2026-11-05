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榮成獲利／前十月稅前淨利6億元 第4季營運有望逐月成長

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

榮成（1909）5日公告2026年10月自結合併營收為新台幣45.36億元，較去年同期增加4.23億元，年增10.3%。累計今年前十月合併營收達424.58億元，年增15.61%。

獲利方面，榮成10月單月自結合併營業利益為虧損0.34 億元，單月稅前淨利約0.07億元，每股稅前盈餘0.01元。10月份，主要受到單月市場需求表現不如預期影響，下游採購動能轉為保守，成品價格維持高檔盤整，惟廢紙回收物流成本仍處相對高位，10月份在前期較高成本的廢紙庫存逐步去化下，單月毛利短期承壓。

累計獲利方面，法人指出，榮成今年前十月合併稅前淨利達6.06億元，較去年同期虧損6.26億元，大幅改善12.32億元，顯示集團整體獲利表現已有顯著改善。除受惠於市場環境逐步回穩外，公司持續推動產品組合優化、生產效率提升及成本控管，透過營運管理與資源配置調整，逐步展現營運改善成果。

供給方面，面對工紙市場需求變化，大型紙廠持續透過停機檢修及產能調節等方式控管供給，有助於市場供需逐步調整。需求方面，中國大陸10月份製造業景氣略有回落，製造業採購經理人指數（PMI）為49.3%，惟大型企業PMI仍維持在50.2%的擴張區間，顯示大型企業營運及生產活動仍具一定韌性。

此外，中國大陸海關總署統計今年前三季進出口總額年增 18.8%，其中第3季進出口成長率達22.3%，9月份出口金額更年增29.6%，反映出口動能持續增強。物流需求方面，國家郵政局統計今年1至9月快遞業務量達1,513億件，年增4.3%，快遞業務收入則年增7.2%，顯示電商及物流活動仍維持一定成長動能，有助於支撐工紙及包裝紙箱需求。

展望後市，隨著雙11、雙12電商購物節及海外耶誕節、新年備貨需求陸續展開，可望帶動下游紙廠主動回補原紙庫存，進一步增加市場採購動能，年底工紙市況逐步回升。法人分析，隨著年底購物節及節慶備貨需求逐步釋放，下游補庫需求增加，帶動榮成第4季營運表現逐月成長，獲利亦有機會較前期改善。

榮成 營收 庫存

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