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上銀10月營收寫新猷 受惠AI半導體設備應用拉貨

中央社／ 台北5日電

傳動元件廠上銀下午公布10月自結合併營收新台幣28.5億元，月增4.8%、年增35.66%，超越2018年7月的28.11億元，改寫單月新猷；累計前10月營收248.47億元，年成長25.11%，是同期第3高。

上銀先前指出，持續切入人工智慧AI和半導體設備傳動元件供應鏈，線性滑軌產品也獲得美系機器人廠商訂單。

展望訂單能見度，上銀表示，研磨級滾珠螺桿交期拉長至6.5個月，部分線性滑軌訂單上看6個月，晶圓機器人、晶圓移載平台及半導體相關設備零組件，訂單能見度看到2027年中期。

上銀集團旗下大銀微系統自結10月營收4.1億元，月減3.96%、年增68.75%，創同期新高；累計前10月營收35.08億元，年成長59.29%。大銀微系統表示，10月營收及前10月累計營收較去年同期成長，主因為客戶需求增加。

法人指出，大銀微系統持續受惠半導體與矽光子等高階應用市場需求，帶動直驅馬達與精密定位平台等產品出貨。

大銀微系統先前表示，矽光子檢測設備能見度看到2027年第2季，整體第4季營運受惠部分新品客戶需求放量，量產速度提高，帶動營收貢獻。

上銀 營收 半導體

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