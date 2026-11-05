油價三天崩近20% 塑化股慘跌、台塑化跌停鎖死

美國副總統范斯將共和黨的選舉失利歸咎於美伊戰爭，另外民主黨勝選參眾兩院，也代表美國總統川普未來對伊朗的軍事行動將面臨阻力，市場預期川普可能結束中東衝突，布蘭特原油期貨4日重跌逾9%，短短三天崩近20%，塑化股跟著大跌，台塑化（6505）跌停至87.9元，台塑（1301）、台化（1326）下跌5~6%。

民主黨重掌國會兩院，交易員押注白宮將更積極尋求外交解方，讓石油供應重返全球市場。國際油價重挫，布蘭特原油1月期貨一度下探至每桶93.22美元，收盤下跌8.8%至每桶94.48美元。油價大跌，塑化股跟著回撤，尤其台塑化更重挫至跌停板，台化、台塑也雙雙跌破季線。

根據國際能源總署（IEA）10月14日發布的報告指出，儘管全球原油供應逐步恢復，9月全球石油供應較8月增加每日250萬桶，但全球石油庫存持續下降，截至9月底，全球石油庫存較2月底減少5.09億桶，陸上庫存降至2016年以來最低水準。

全球煉油量雖然年底有望回升，原油加工量預計在10月降至季節性低點，但全球柴油供應持續緊俏，9月全球柴油出口年減每日70萬桶，其中俄羅斯及中東合計減少每日130萬桶，其他地區增加的出口量僅能部分彌補缺口，導致柴油價格雖然由高點回落，但主要市場柴油價格仍接近原油價格的兩倍，也接近危機前柴油價格的兩倍。

IEA認為，即使年底煉油量快速恢復，第4季柴油供應仍不足以滿足需求，預期須至2027年下半年才有機會補足。

法人指出，台塑化9月營收年增65.6%，月增6.1%，連續數月維持雙位數年增，反映煉油利差與成品油需求仍具支撐，受中東與俄羅斯煉油產能受損、秋冬季取暖油需求與出口限制影響，亞洲柴油及煉油利差可維持高檔，預估今年度EPS有望上衝9至10元。