鳳凰獲利／前三季稅後純益2.51億、年增10% EPS 2.99元

鳳凰（5706）旅遊今日董事會後公告財報，累計前三季合併營收23.48億，年減幅達 1.7%。營業外收入1.73億元，年增69.77%，稅後純益2.51億，年增幅約10%。累計每股盈餘 2.99 元，年增 11.2%。經濟成長率提升鳳凰旅遊認為，旅遊逐漸成為民生消費，旅客出境人次持續攀升，看好即將開展的ITF旅展效益。

鳳凰旅遊第3季營收8.17億元，年增幅約5.8%，營業外收入0.64億元，年減11.4%，稅後純益1億元，年減幅約13.6%，單季每股盈餘 1.2 元，年減12.4%。

鳳凰旅遊表示，受中東戰事爆發，油價攀升、通膨造成物價上漲、長線歐洲及土、希、埃古文明地區買氣因此受影響。亞洲區郵輪及短線產品因暑假旺季帶動買氣，支撐營收表現，但獲利因市場競爭及產品特性相對稍滑落。

第4季秋高氣爽進入適當旅遊季節，日韓賞楓賞雪、歐洲聖誕市集氛圍、北歐賞極光等都是季節性熱賣路線，搭配年底最大優惠活動的ITF台灣國際旅展刺激之下，希望為第4季提升買氣。另外第4季員工遊旅及獎勵旅遊需求仍強，持續爭取服務機會，為成長增添動能。

另外，鳳凰旅遊董事會遵循主管單位政策提報提升企業價值計畫，盤點現有優勢、分析獲利能力、規劃短中長期提升計畫、建立指標追蹤、持續改善修正，並強化資訊揭露與投資人溝通。持續以穩健經營、提升獲利能力、有效資本配置及資訊透明為核心，兼顧股東合理報酬與永續發展，持續提升企業競爭力及長期價值。