臻鼎營收／10月271.97億元創高 11月10日公布財報展望

全球PCB龍頭臻鼎-KY（4958）於5日公布2026年10月合併營收為新台幣271.97億元，年增39.99%，月增3.18%，繼9月後再度刷新單月歷史新高。前十月營收達新台幣1,809.8億元，年增24.75%，不僅創歷年同期新高，且已逼近2025年全年營收1,825.22億元的水準，展現今年營運規模加速擴張的強勁動能。

臻鼎表示，10月營收再創新高，主要受惠於行動通訊產品傳統旺季需求，以及高階AI相關應用出貨放量。其中，行動通訊產品在客戶新品需求帶動下，營收維持雙位數年增；伺服器／光模組／IC載板三大業務合計營收年增逾三倍，增幅更較9月進一步加速，10月營收占比已超過28%，相較2025年全年占比11.7%的水準大幅提升，顯示高階AI相關業務正加速成為推升整體營運規模的重要引擎，並帶動產品組合朝高附加價值應用升級。

展望後市，臻鼎維持先前預期，第4季行動通訊產品旺季效應可望延續，加上高速光模組、AI伺服器等高階應用出貨動能強勁，預期營收將於第4季攀上全年高峰。

公司亦已公告，預計於11月10日公布2026年第3季合併財務報告，屆時將進一步說明高階AI業務進展、全球產能布局及下一階段的營運成長機會。