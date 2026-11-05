聯邦銀法說會／獲利全年有望超越目標 總座看股市波動：短期因素影響

聯邦銀行（2838）5日舉行今年第3季線上法人說明會，由總經理許維文主持。許維文指出，前三季稅後純益51.54億元，年增15.51%，預期今年全年獲利將超越制定的盈餘目標；近期股市震盪加劇引發市場關切，許維文也說，屬於短期因素影響，明年度金融業須留意利率、通膨及AI未來發展動向等三大面向。

聯邦銀行5日在法說會公布今年前三季營運成果，前三季稅後純益51.54億元，較去年同期增加15.51%，整體淨收益168.17億元，年增10.1%，每股盈餘（EPS）達1元，其中利息淨收益、手續費淨收益皆雙位數成長，主要成長動能來自企金、消金放款業務與財富管理業務穩定擴張。

針對近期股市震盪加劇，市場憂心美國民主黨勝選將增加資料中心建置阻力，對此許維文也釋出看法。他表示，近期股市表現確實較為劇烈，最主要是對於美國期中選舉後的政策不確定性增加，目前輿論的看法普遍認為，民主黨勝選可能會增加資料中心建置的阻力，但對於已經正在建置資料中心的科技大廠反而是加分，因此後續資料中心的盈餘及未來展望仍要持續觀察。

對於股市後市的看法，許維文則表示，這是短期政策不確定因素的影響，以台股後市來看，由於台灣經濟成長依舊亮眼，主計總處預估第3季GDP成長超越14%，「我們的看法認為這是短期的因素」，至於聯邦銀行是否調節部位，許維文說，將持續觀察情勢，但聯邦銀一向在投資操作保守穩健，以長期持有為原則，短期波動因素影響較小。

對於明年度的金融業景氣看法，許維文則認為，明年台灣經濟高度成長的態勢預期還是會持續，但主要風險須關注利率、通膨及AI未來發展動向等三大面向。

此外，近期永豐銀行發生異常轉帳事件，引發市場關注。許維文也說，得知事件的第一時間，聯邦銀也立即針對資安系統做了全面檢視，到目前為止檢視結果並無類似的情況發生，未來將持續重視資安議題。

而近期市場頻傳銀行資金吃緊，許維文今日也表示，聯邦銀行9月底流動性覆蓋比率（LCR）為118%，且今年以來LCR均維持在120%上下，整個對於業務控管上在金融業算是良好，並無LCR過低的問題，接下來將持續吸收存款，放款策略則維持目標、穩定成長。

在房貸業務逾期方面，聯邦銀主管表示，近期異常繳息情形確實有稍微逾放的狀況，主要原因是，個人收入減少降低還款能力，因此無法依約繳息，通常對於這類的案件加強催繳，必要時將處分擔保品收回債權；明年的房貸政策則持續配合政府政策，以首購族的貸款需求為應先，另外也會推廣個人原屋投資、綠建築等，整體房貸業務朝穩健發展。