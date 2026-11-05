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三福化營收／10月4.51億元、年增5.68% 半導體客戶需求向上

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

三福化（4755）公告10月營收4.51億元，年增5.68%、月減6.02%；前十月累計營收41.54億元，年增3.53%。法人指出，半導體客戶需求持續放大，三福化第4季營運動能有望持續向上。

法人表示，受大客戶CoWoS產能增加，拉貨動能強勁，三福化旗下先進封裝化學品出貨持續提升，預計光阻剝離劑（Stripper）出貨逐季增加；此外，應用於WMCM的Stripper產品，也開始放量，期隨產品組合優化，後續獲利表現有望提振。

為滿足客戶需求，三福化也擴充Stripper產能，董事會先前通過善化廠資本支出案，將擴建善化廠廠房及設備，建置半導體先進封裝化學品擴廠工程。三福化表示，此次擴廠主要因應客戶需求增加，擴充應用於CoWoS的光阻剝離劑（Stripper）產能，並支應客戶美國廠所需用量。

三福化表示，此次擴建案投資金額不超過1.5億元，預估擴廠時程約八個月，主要擴充善化廠廠房及設備，以因應客戶對Stripper產品需求放大。

除半導體外，三福化也積極擴展海外氣體事業布局，將於越南擴建氣體新廠，供應當地散熱產業客戶，投資金額約3億。新廠位於投資越南寧平省同文三工業區，主因為氣體市場規模快速成長，決議增加投資空氣分離廠，以生產液態氮、氧、氬、產品，並搭配原已設置電子材料轉充／轉售等物流業務，以供應北越地區電子大廠等相關產業之客戶需求。

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