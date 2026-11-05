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泓德能源啟動庫藏股 明起買回自家股票8,000張

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
泓德能源（6873）董事會5日決議啟動第二次庫藏股買回計畫。圖／泓德能源提供
泓德能源（6873）董事會5日決議啟動第二次庫藏股買回計畫。圖／泓德能源提供

泓德能源（6873）董事會5日決議啟動第二次庫藏股買回計畫，預計自2026年11月6日至2027年1月4日，以自有資金買回8,000張普通股，占已發行股份約5.61%，每股買回價格上限為新台幣93元，所需金額上限為7.44億元，買回股份將轉讓予員工。泓德能源今年上半年毛利率近30%，此次買回展現長期經營信心，集團亦將持續推進台日澳工程開發、電力服務及能源設備業務。

展望2027年，泓德能源台灣光電與儲能預計施工量體335MW，資產平台同步擴大容量收購；日本持續推進100至150MW特高壓儲能項目至可開工或專案融資階段，提升資產價值與資本運用效率，並參與長期脫碳電源拍賣（LTDA）投標；澳洲預計開工量體776MW，南澳大型光電儲能混合案場預計自下半年開始貢獻設備銷售收入，並以南澳資產為基礎，與超大規模AI資料中心洽談穩定、低碳的能源解決方案。

星星電力2026年全年營收預估25.3億元，2027年可望達53.73億元，年增約112%，並持續累積日本、澳洲電力交易實績，擴大海外代操規模。台灣業務方面，2026年全年綠電轉供量預估達3.62億度，2027年可望增至8.07億度，同時拓展備用供電容量與表後儲能服務。2027年預計可提供逾224MW備用容量，表後儲能則聚焦半導體、鋼鐵及傳統製造業客戶，爭取建置112MWh。

星舟快充2026年整體營收預估約9,000萬元，較去年成長2倍，2027年預計再成長超過6倍。目前充電槍數已突破1,000支，快充槍數位居全市場第二，逾七成快充站現金流轉正，會員單月充電儲值金額突破千萬元，展現站點營運效率與用戶黏著度。加盟業務已簽訂逾10站，年底預估突破15站，隨著加盟站陸續建置與營運，將進一步挹注營收成長。

自有能源設備品牌太德電池系統（TAITEN）則以儲能通訊控制部件、充電設備及售後服務為成長主力，2027年營收目標為3.1億元，2029年預估翻倍至6.5億元，未來三年合計營收目標15.6億元。其中，標準化產品預計占三年營收約77%，結合集團台日澳儲能與虛擬電廠布局帶動設備需求，並由日本LTDA案場貨櫃型儲能等專案，接續貢獻營運動能。

泓德能源 庫藏股 能源

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