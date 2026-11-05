群光營收／累計前十月707億元 年減11%

群光（2385）5日公告10月營收56.48億元，月減9%，年減24%，累計前十個月合併營收707億元，年減11%。

群光表示，受到全球PC零組件成本居高不下、品牌客戶拉貨策略趨向審慎保守等大環境逆風影響，下半年PC整體出貨總量面臨持續修正的考驗。群光10月份營收大致反映當前產業大環境現況，在需求修正的過渡期中，公司營運仍以追求獲利穩定為首要原則。

研調機構分析顯示，面對上游零組件成本壓力，主流PC品牌廠近期在產品布局上，多優先配置更具價格支撐力的高階商用機種或AI PC系列。群光身為核心零組件供應商，目前核心產品線(如電競高階鍵盤、智慧影像模組及相關電源管理解決方案)出貨動能，主要隨一線客戶的機種改版腳步穩健推進。

面對主流傳統PC市場出貨總量放緩的常態，群光配合客戶規格升級，著力於提升平均售價(ASP)與優化內部產品組合，維持核心業務的防禦力。在AI PC發展部分，群光表示，隨著消費者對於地端運算、隱私防護及個人AI 代理(AI Agent)硬體要求的規格逐步成形，群光具備鍵盤、影像、電源「三合一」開發經驗，將持續緊跟產業的中長期技術演進。

此外，群光近年積極擴大非PC戰略布局，將邊緣AI(Edge AI)視覺技術延伸至高階新創與多元垂直應用場景，結合邊緣視覺與多感測深度學習的「具身智能（Embodied AI）」實體機器人感知，搭配既有的商用監測、視訊會議系統、車隊管理等產品線，以期建立更具抗震力的營收多元性。群光將於11月11日公布第3季財務。