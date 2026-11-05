騰輝營收／10月11.7億元、續創歷史新高 全年業績可望再攀高峰

銅箔基板（CCL）大廠騰輝電子-KY（6672）今日公告2026年10月營收達11.7億元，月增15%，前十月累計營收達65億元，年增85%，營收表現續創歷史新高，受惠於核心產品出貨暢旺、高階產品組合優化，加上AI應用浪潮與HDI訂單外溢效應加乘，另外其中高速材料出貨亦同步創下單月新高表現，為第4季營運注入強勁動能，全年業績可望再攀高峰。

展望未來，騰輝-KY將持續聚焦高階材料技術研發、客戶認證與量產布局，深化AI、高速運算、光通訊及車用電子等高成長應用。其中，400V／800V AI伺服器電源材料預計於今年第4季進入量產；AI PC、車載、電源及光模組等HDI膠系材料亦陸續取得技術進展，加速客戶導入與出貨；M6高速材料已進入放量階段，M7、M8、M9等次世代高階材料則積極推進國際大廠伺服器、光模組及半導體測試等應用認證，隨認證進程推進，將加速高階產品量產放大，擴大高階材料營收貢獻。

騰輝-KY說，從國防航太、AI、高速運算、光通訊到車用電子，已建構完整高階材料布局，並深化國際客戶合作。隨新產品量產及認證加速，高階產品進入放量階段，產品結構加速升級，高附加價值產品貢獻持續放大，營收及獲利同步提升，推動整體經營成果再上層樓。