快訊

三大法人再賣1,234億！外資連6日狂砍6,144億元 台股連6跌重挫5,460點

台灣小心了？學者警告俄中若認定川普來日無多 未來兩年恐更囂張

聽新聞
0:00 / 0:00

群光10月營收月減9.1%連4降 穩定獲利為首要原則

中央社／ 台北5日電

電腦鍵盤龍頭群光面對PC零組件缺貨漲價衝擊，今天公布10月營收新台幣56.48億元，年減24%，也比9月再下滑9.1%，已連續4個月營收滑落，表現旺季旺季。

群光表示，受到全球PC零組件成本居高不下、品牌客戶拉貨策略趨向審慎保守，今年下半年PC整體出貨總量面臨持續修正的考驗，群光現階段營運以追求獲利結構穩定為首要原則。

群光累積今天前10月營收707億元，年減11.6%。

群光分析，面對上游零組件成本壓力，主流PC品牌廠近期在產品布局上，多優先配置更具價格支撐力的高階商用機種或AI PC系列，群光順應市場高規格趨勢，持續優化產品組合，不盲目追求低毛利的總量擴張。

另外，群光也積極擴大非PC戰略布局，將邊緣AI視覺技術延伸至高階新創與多元垂直應用場景，結合邊緣視覺與多感測深度學習的「具身智能」（EmbodiedAI）實體機器人感知，應用在商用監測、視訊會議系統、車隊管理等領域。

營收 群光 鍵盤

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

群電財報／前三季每股純益3.4元 AI 伺服器及通訊電源需求熱絡

AMD財報優於預期！Q3營收年增45％、資料中心近翻倍 盤後大漲8％

邑昇財報／第3季每股獲利1.16元 單季優於上半年

邊緣AI落地發酵...擷發科技10月營收突破1291萬元 創今年單月新高

相關新聞

鴻海營收／10月為1.3兆元、再創歷史新高 今年挑戰10兆元以上

鴻海（2317）5日公布10月營收為1.3兆元，再創歷史新高，連續兩個月站上兆元，月增12.66%，年增45.73%。今年前十月營收為8.97兆元，創同期新高，年增40.4%。

衛司特財報／前三季EPS 15.46元 賺贏去年全年

衛司特（6894）董事會5日通過今年第3季財報，累計今年前三季合併營收17.19億元，年增69%，為同期史上新高。毛利率35.98%，年減0.76個百分點。稅後純益3.68億元，年增89.7%；每股稅後純15.46元，已賺逾一個半股本，同期亦超越2025年全年度獲利表現，創同期歷史新高紀錄。

文曄Q3每股純益7.97元創單季新高 本季營收和獲利將再創新猷

文曄科技（3036）今開線上法人說明會，說明2026年第目季營運成果及未來營運展望。2026年第3季合併營收約新台幣5,973億元，季增約1%，年增約82%，創單季營收新高。合併營業利益約142億元，季增約10%，年增約151%。歸屬於母公司業主的合併稅後純益約103億元，季增約6%，年增約170%，連續創單季獲利新高。以加權平均股數計算的每股純益（EPS）約新台幣7.97元，季增約4%，年增約134%，也創單季歷史新高。

聯電營收／10月252億元 年增18.33%

聯電（2303）5日公布10月合併營收252億元，較去年同期增加18.33%；累計今年前十月合併營收2,292.07億元，年增16.33%。

華通財報／前三季EPS達4.31元 光模組類載板新產能逐季開出

HDI大廠華通（2313）5日董事會通過今年第3季財報，單季營收225.85億元，年增12.65％，毛利率21.33%，較第2季增加2.82個百分點，稅後純益約22億元，每股稅後純益（EPS）1.8元，挹注前三季EPS達4.31元。華通也同時公布10月營收達87.8億元，連續第二個月再創月營收新高，1至10月累計營收也創同期歷史新高。

油價三天崩近20% 塑化股慘跌、台塑化跌停鎖死

美國副總統范斯將共和黨的選舉失利歸咎於美伊戰爭，另外民主黨勝選參眾兩院，也代表美國總統川普未來對伊朗的軍事行動將面臨阻力，市場預期川普可能結束中東衝突，布蘭特原油期貨4日重跌逾9%，短短三天崩近20%，塑化股跟著大跌，台塑化（6505）跌停至87.9元，台塑（1301）、台化（1326）下跌5~6%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。