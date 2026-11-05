群光10月營收月減9.1%連4降 穩定獲利為首要原則

電腦鍵盤龍頭群光面對PC零組件缺貨漲價衝擊，今天公布10月營收新台幣56.48億元，年減24%，也比9月再下滑9.1%，已連續4個月營收滑落，表現旺季旺季。

群光表示，受到全球PC零組件成本居高不下、品牌客戶拉貨策略趨向審慎保守，今年下半年PC整體出貨總量面臨持續修正的考驗，群光現階段營運以追求獲利結構穩定為首要原則。

群光累積今天前10月營收707億元，年減11.6%。

群光分析，面對上游零組件成本壓力，主流PC品牌廠近期在產品布局上，多優先配置更具價格支撐力的高階商用機種或AI PC系列，群光順應市場高規格趨勢，持續優化產品組合，不盲目追求低毛利的總量擴張。

另外，群光也積極擴大非PC戰略布局，將邊緣AI視覺技術延伸至高階新創與多元垂直應用場景，結合邊緣視覺與多感測深度學習的「具身智能」（EmbodiedAI）實體機器人感知，應用在商用監測、視訊會議系統、車隊管理等領域。