文曄法說會／第3季每股稅後純益7.97元創高 前三季達20.99元

文曄（3036）今日召開線上法人說明會，說明2026年第3季營運成果及未來營運展望。2026年第3季合併營收約新台幣5,973億元，季增約1%，年增約82%，創單季營收新高。合併營業利益約新台幣142億元，季增約10%，年增約151%。歸屬於母公司業主之合併稅後淨利約新台幣103億元，季增約6%，年增約170%，連續創單季獲利新高。以加權平均股數計算之每股稅後純益（EPS）約新台幣7.97元，亦創單季歷史新高。

文曄2026年前三季累計合併營收約新台幣1.68兆元，年增約101%；合併營業利益約新台幣372億元，年增約150%；歸屬於母公司業主之合併稅後淨利約新台幣270億元，年增約189%；每股盈餘（EPS）約新台幣20.99元。

展望2026年第4季，文曄以美元兌新台幣匯率1:32.2為假設基礎，合併營收預估中位數約新台幣7,500億元，季增約26%，年增約119%；合併營業利益預估中位數約新台幣170億元，季增約19%，年增約183%；歸屬於母公司業主之合併稅後淨利預估中位數約新台幣115億元，季增約12%，年增約174%；每股盈餘（EPS）預估中位數約新台幣8.56元，季增約7%，年增約147%。

展望未來，文曄說明，AI浪潮方興未艾。主要雲端服務供應商（CSP）及AI相關大廠對明年資本支出之展望均指向持續成長，本集團預期第4季乃至明年之AI相關需求將維持強勁動能，並於中長期逐步擴及更多應用領域，帶動整體半導體需求向上。而在工業、車用等市場持續復甦之下，Future之業務亦延續成長動能。

自2024年成功整合Future Electronics以來，文曄說，集團已成為真正的全球性電子元件通路商，具備橫跨亞太、美洲及歐洲之完整覆蓋與全方位服務能力。集團將持續運用此一全球布局優勢，深耕資料中心、通訊、汽車電子及工業等高成長或高毛利應用領域，以優於市場之成長率擴大營運規模並強化獲利體質，同時為供應商及客戶創造更高附加價值、提供完整且具彈性之解決方案，驅動公司業務長期穩健成長。