崇舜財報／前三季稅後純益1.81億元 EPS 3.02元

崇舜（7763）公告第3季財報，單季稅後純益6,493.3萬元，季增1.63%，每股純益（EPS）1.08元；前三季累計稅後純益1.81億元，EPS 3.02元。

崇舜預計年底前正式由興櫃轉上市，董事會也於日前通過上市掛牌前現金增資發行新股案，暫定每股發行價135元，預計募集總金額10.12億元，資金用途為充實營運資金。

展望今年全年營運，崇舜表示，過往下半年為傳統旺季；崇舜今年前三季營收9.17億元，年增14.75%。法人推估，AI帶動高頻高速銅箔材料基板需求、加上機器人領域同步成長，終端市場看好，全年獲利動能正向。

崇舜為因應客戶需求增加，也啟動台灣、中國大陸兩地擴產計畫。在台灣方面，規畫於彰濱化工區建置約4,000坪的生產基地，預計2029年正式投產。一方面將擴充既有建築塗料的產能，另一方面也將著重電子材料的研發、量產及後端應用。中國大陸方面，也正持續推動擴產，部分產能已於今年8、9月完成擴充，後續仍將持續擴大。

崇舜主要產品包含特殊胺類及特殊異氰酸酯。其中，特殊胺類固化劑產品（HARTCURE系列），為雙馬來酰亞胺樹脂（BMI）其中一項核心上游原料，該材料能滿足下一世代高頻高速銅箔基板（CCL）對於耐熱性、尺寸穩定性、低吸水率及長期可靠度等極致嚴苛特性的需求。

特殊異氰酸酯則為全球唯二供應，廣泛應用於交通系統及人型機器人關節模組緩衝柔性結構、避震與高負載移動模組，終端用途包含航空航太材料、橡塑膠異材結構接著與固定等。

崇舜主要產品包括特殊胺類固化劑、特殊異氰酸酯及功能性塗料。依2025年產品銷售結構，特殊異氰酸酯占營收40%、特殊胺類固化劑占37%，功能性塗料占21%。如依應用市場區分，目前電子特化占19%、交工事業占28%、特化應用占31%、功能性塗料占22%。