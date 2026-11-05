銳澤財報／第3季 EPS 2.01元 寫同期新高

高科技廠房氣體供應系統解決方案領導廠商銳澤（7703）公布2026年第3季合併營收達9.58億元，年增59.57％，歸屬於母公司業主稅後淨利6,984萬元，年增3.37％，每股稅後盈餘達2.01元，年增3.61％，第3季營收、獲利雙雙改寫歷年同期新高。累計2026年前三季合併營收達22.69億元，年增27.62％，歸屬於母公司業主稅後淨利為1.93億元，年減17.78％，每股稅後盈餘為5.54元，年減17.8％。

銳澤表示，第3季營運受惠半導體、記憶體等相關客戶持續推進新廠建置、產能擴充及既有產線升級計畫，帶動氣體主系統與二次配訂單認列成長，挹注第3季營運刷新歷年同期新高。另一方面，因應全球半導體供應鏈區域化趨勢，以及多家客戶加快海外擴產腳步，公司持續深化海外市場布局，尤其第3季積極擴充美國在地專業團隊，完善當地工程服務與專案執行量能，由於相關人力與營運資源投入先行增加，使短期成本及費用結構相對提高，第3季毛利率為18.99％、營業利益率為8.74％。

銳澤強調，現階段海外據點擴編雖使前期營運投入增加，係為因應客戶海外建廠需求所進行的策略性布局，有望隨著美國在地團隊逐步到位、專案管理與工程執行能力持續提升，將有助於掌握當地半導體、記憶體客戶後續擴建、設備進駐及相關工程需求，進一步放大海外業務規模，其次，從目前專案進度觀察，美國據點相關業務有機會自今年第4季起逐步顯現，若既有專案依排程推進，前期人力與資源投入所帶來的效益可望陸續反映，銳澤仍持續深化整合集團資源，強化跨區域工程人力調度、專案管理與在地供應鏈協作能力，提升大型海外專案的承接與執行效率，為中長期營運創造良好成長動能。

展望2026年第4季，銳澤持審慎樂觀看法。銳澤將持續深化海外市場業務開發，積極爭取當地半導體、記憶體客戶新建廠及擴產專案，並依各地專案需求持續擴充專業人才團隊，強化大型專案承攬及執行效率，同時，銳澤亦將持續拓展日本及其他海外市場合作機會，深化在地供應鏈夥伴關係，逐步擴大海外接單來源，以期透過海外市場開發、專業人才擴充及核心工程技術持續升級，進一步放大可承攬專案規模，為下一階段營運成長開創更大空間。