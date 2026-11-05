紡織股躍居盤中最強類股！儒鴻逼近漲停 三大利多曝光

美國期中選舉民主黨重掌參眾兩院，市場預期川普政府關稅政策將受到制衡，加上成衣大廠明年接單展望正向、獲利改善題材發酵，激勵紡織股5日盤中強勢走揚。紡織股王儒鴻（1476）盤中最高來到341.5元，漲幅達9.28%，逼近漲停；股后聚陽（1477）盤中最高來到216.5元，漲幅達6.39%，帶動上市紡織類股指數盤中來到478.31點，漲幅達2.23%，居上市各類股之冠。

紡織股今日走強，主要有三大利多題材，包括美國期中選舉結果帶動政策不確定性降低的預期、國際品牌庫存回歸健康水位及明年接單展望轉佳，以及成衣大廠獲利改善。其中，儒鴻預計今日下午公告第3季財報，在各廠產能滿載、產品報價走高及全年營收挑戰歷史新高之際，最新獲利表現備受市場關注。

美國民主黨在期中選舉大勝，奪回國會參眾兩院控制權，市場解讀，川普政府後續推動關稅及財政政策將受到國會制衡，有助緩解品牌客戶對成本及採購政策的不確定性。

此外，中東戰事推升國際油價，增加化纖原料及運輸成本，若美國政局變化促使戰事出現緩和契機，油價與通膨壓力有望減輕，進一步改善國際品牌的採購成本與消費市場環境。不過，相關政策及戰事發展仍有變數，實際效益有待觀察。

從產業基本面來看，國際運動品牌經歷庫存調整後，庫存水位已逐步回歸健康，成衣供應鏈對2027年景氣展望轉趨正向。儒鴻訂單能見度已達明年第2季，各廠產能全面滿載，明年第1季營收可望較今年同期成長，上半年營運相對明朗。

儒鴻雖然面臨最大客戶Nike及前三大客戶Lululemon今年訂單小幅衰退，但新興品牌客戶成長強勁，成長率普遍達高雙位數，個別客戶甚至達三位數，已彌補兩大品牌縮單的影響。公司對今年全年營收創歷史新高仍具信心。

聚陽則認為，運動及機能服飾需求已出現谷底反彈，產業最壞情況已過，對明年景氣維持審慎樂觀。雖然品牌客戶目前仍偏向短單採購，尚未全面啟動新一輪補庫存，但庫存已處於健康甚至偏低水位，若後續關稅及總體經濟不確定性降低，有機會提高品牌下單意願。

獲利方面，聚陽第3季稅後純益9.8億元，年增14.22%，毛利率24.87%，較去年同期提升2.46個百分點，主要受惠短單增加、運動服飾比重提高及產品組合改善。隨著原物料成本逐步反映在報價，加上持續篩選高獲利訂單，第4季平均銷售單價（ASP）預估年增5%至7%，毛利率可望進一步提升。

整體而言，紡織成衣產業在歷經關稅、原料成本上漲及品牌下單保守等挑戰後，隨著美國政局出現變化、品牌庫存調整逐漸告一段落，加上成衣大廠積極優化產品組合，市場對明年接單及獲利回升的期待升溫，成為紡織股強勢表現的重要支撐。