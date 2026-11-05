快訊

尖點跌停鎖死！抽中原賺逾10萬 明天股票入帳卻倒賠4.75萬

中職／王威晨宣布行使自由球員權利 在兄弟11年首次動用

ChatGPT能生成GIF了！實測手繪貓咪動起來 操作方式一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

紡織股躍居盤中最強類股！儒鴻逼近漲停 三大利多曝光

經濟日報／ 記者嚴雅芳/台北即時報導

美國期中選舉民主黨重掌參眾兩院，市場預期川普政府關稅政策將受到制衡，加上成衣大廠明年接單展望正向、獲利改善題材發酵，激勵紡織股5日盤中強勢走揚。紡織股王儒鴻（1476）盤中最高來到341.5元，漲幅達9.28%，逼近漲停；股后聚陽（1477）盤中最高來到216.5元，漲幅達6.39%，帶動上市紡織類股指數盤中來到478.31點，漲幅達2.23%，居上市各類股之冠。

紡織股今日走強，主要有三大利多題材，包括美國期中選舉結果帶動政策不確定性降低的預期、國際品牌庫存回歸健康水位及明年接單展望轉佳，以及成衣大廠獲利改善。其中，儒鴻預計今日下午公告第3季財報，在各廠產能滿載、產品報價走高及全年營收挑戰歷史新高之際，最新獲利表現備受市場關注。

美國民主黨在期中選舉大勝，奪回國會參眾兩院控制權，市場解讀，川普政府後續推動關稅及財政政策將受到國會制衡，有助緩解品牌客戶對成本及採購政策的不確定性。

此外，中東戰事推升國際油價，增加化纖原料及運輸成本，若美國政局變化促使戰事出現緩和契機，油價與通膨壓力有望減輕，進一步改善國際品牌的採購成本與消費市場環境。不過，相關政策及戰事發展仍有變數，實際效益有待觀察。

從產業基本面來看，國際運動品牌經歷庫存調整後，庫存水位已逐步回歸健康，成衣供應鏈對2027年景氣展望轉趨正向。儒鴻訂單能見度已達明年第2季，各廠產能全面滿載，明年第1季營收可望較今年同期成長，上半年營運相對明朗。

儒鴻雖然面臨最大客戶Nike及前三大客戶Lululemon今年訂單小幅衰退，但新興品牌客戶成長強勁，成長率普遍達高雙位數，個別客戶甚至達三位數，已彌補兩大品牌縮單的影響。公司對今年全年營收創歷史新高仍具信心。

聚陽則認為，運動及機能服飾需求已出現谷底反彈，產業最壞情況已過，對明年景氣維持審慎樂觀。雖然品牌客戶目前仍偏向短單採購，尚未全面啟動新一輪補庫存，但庫存已處於健康甚至偏低水位，若後續關稅及總體經濟不確定性降低，有機會提高品牌下單意願。

獲利方面，聚陽第3季稅後純益9.8億元，年增14.22%，毛利率24.87%，較去年同期提升2.46個百分點，主要受惠短單增加、運動服飾比重提高及產品組合改善。隨著原物料成本逐步反映在報價，加上持續篩選高獲利訂單，第4季平均銷售單價（ASP）預估年增5%至7%，毛利率可望進一步提升。

整體而言，紡織成衣產業在歷經關稅、原料成本上漲及品牌下單保守等挑戰後，隨著美國政局出現變化、品牌庫存調整逐漸告一段落，加上成衣大廠積極優化產品組合，市場對明年接單及獲利回升的期待升溫，成為紡織股強勢表現的重要支撐。

紡織股 儒鴻 漲停

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

億豐財報／前三季每股賺16.75元 第3季毛利率、營業利益雙創新高

視陽財報／第3季EPS 6.32元、創單季歷史新高 前三季 EPS 14.77元

聚陽10月營收月減年增 分析師看好後市營運

群電財報／前三季每股純益3.4元 AI 伺服器及通訊電源需求熱絡

相關新聞

泓德能源宣布啟動庫藏股計畫 明起買回8000張 上限7.44億元

泓德能源（6873）董事會今（5）日決議啟動第二次庫藏股買回計畫，預計自2026年11月6日至2027年1月4日，以自有資金買回8,000張普通股，占已發行股份約5.61%，每股買回價格上限為93元，所需金額上限為7.44億元，買回股份將轉讓予員工。泓德能源今年上半年毛利率近30%，此次買回展現長期經營信心，集團也將持續推進台日澳工程開發、電力服務及能源設備業務。

崇舜財報／前三季稅後純益1.81億元 EPS 3.02元

崇舜（7763）公告第3季財報，單季稅後純益6,493.3萬元，季增1.63%，每股純益（EPS）1.08元；前三季累計稅後純益1.81億元，EPS 3.02元。

華固1.05元

華固（2548）昨（4）日公告，累計今年前三季稅後純益12.96億元，年增122.68％，每股純益（EPS）3.86元；第3季稅後純益3.52億元，與去年同期持平，每股純益1.05元。

啟碁前三季 EPS 10.1元

網通廠啟碁昨（4）日公布第3季每股純益4.35元，創單季新高；前三季大賺逾一個股本，每股純益10.1元。法人看好，隨著AIDC市場布局效益浮現，有助啟碁後市營運再創佳績。

群電衝低軌衛星 總座曾國華：通訊電源新品拉貨又急又猛

電源大廠群電（6412）總經理曾國華昨（4）日於法說會表示，用於低軌衛星的通訊電源新品開始出貨，客戶訂單較預期翻倍，拉貨又急又猛，目前泰國廠正積極備料加線，拉高產能，預期通訊電源一路看旺到明年首季。

富世達目標價衝2,910元 大和上調2026-2028年EPS估值

富世達（6805）3日法說會後，大和資本證券發布報告指出，富世達第3季多項財報數據優於法人預期，且2027年前景持續看多，因此上調2026-2028年預估每股稅後純益（EPS），並將目標價從2,615元上調至2,910元，重申「買進」評等。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。