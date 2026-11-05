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光通訊動能強勁 法人調高頎邦獲利預估值

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

頎邦（6147）第3季財報表現強勁，雖然第4季驅動IC需求趨緩，法人預期，受惠高速光通訊應用需求上升，成為主要成長動能，加上驅動IC競爭對手退出市場，2027年展望仍佳，並調升獲利預估值。

投顧法人分析，頎邦隨記憶體價格上升帶動驅動IC訂單提前拉貨、蘋果新產品上市前庫存建立及矽光相關需求進一步提升等，第3季毛利率攀高至31.1%，優於市場預期，每股稅後純益（EPS）2.4元，同步繳出亮麗成績單。

法人指出，人工智慧（AI）資料中心由800G逐步升級至1.6T光收發模組，單通道傳輸速度提升至200G，將提升金凸塊需求，為頎邦矽光業務帶來額外成長機會，預估2027、2028年相關營收占比分別可提升至25%、35%。

除傳統金凸塊應用外，光偵測器-接受放大晶片（PD-TIA）堆疊及薄膜鋰鈮酸（TFLN）等新興技術，未來可進一步擴大可服務市場，至於後段製程服務擴展將隨先進光通訊解決方案需求持續增長，有利於添增頎邦額外營收動能。

驅動IC方面，雖然頎邦將受消費性電子需求疲弱及記憶體價格高漲影響，但法人認為，競爭對手退出市場帶來的市占率提升及潛在價格上漲，應能抵銷部分疲弱並支撐該業務的獲利能力。

頎邦 光通訊 法人

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