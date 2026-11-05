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聯成財報／前三季 EPS 0.76元 轉虧為盈 第3季獲利季增九成

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

可塑劑及苯酐大廠聯成（1313）公布第3季財報，第3季單季稅後純益5.95億元，相較去年同期轉盈，每股純益（EPS）0.45元；前三季稅後純益10.1億元，EPS 0.76元，獲利同樣較去年同期翻正。

聯成自第1季起已轉盈，第2季獲利更優於第1季，第3季單季稅後純益季增90.43％，連續三季獲利成長。

聯成先前指出，因美、伊戰事影響，今年上半年3-5月因下游備貨買盤湧出，利差達到高峰，但6-8月則因戰事曠日持久、油價持續震盪走高，致下游採購趨於保守，加上傳統需求淡季，利差承壓。不過，9月起步入傳統「金九銀十」旺季，需求有望復甦。

在銷售策略上，聯成指出，將把握鄰法PA現階段原料價差，增加外售比率，提升整體產品利差；並配合下游可塑劑淡季，進行低庫存操作、避免未來損失。

海外市場方面，聯成指出，台灣關稅條件相較中國大陸具優勢，加上美國市場對供應鏈來源的要求，台灣及馬來西亞生產的DINP拓展美國市場已有初步成果，台灣聯成8月DINP銷美單月訂單已與前七月相當，後續將持續布局美國，並聚焦車用等利基市場。

至於聚氯乙烯（PVC），中國大陸市場受到部分產品轉銷內需、價格競爭加劇影響，印度則因實施最低進口價格管制，以及對中國大陸PVC業者展開反補貼調查，為乙烯法PVC業者帶來市場拓展機會。聯成表示，將依原料採購及市場價格變化控制銷量，持續拓展印度市場，並強化南亞及東南亞布局。

聯成也於昨日召開重訊記者會，宣布參與神達（3706）現金增資案。聯成表示，神達預計發布1.2億股，聯成目前持有神達股權約8.27%，依原股東認購比率參與此次增資，預估可認購普通股794萬股，依公開說明書暫定每股發行價65元股算，預計認購金額5.16億元，考量實際發行價格尚未確定，預估認購價格增加不超過20%，預期認購金額不超過6億1932萬元，將依神達控股最終發行價辦理認購。

聯成指出，神達控股近年受惠人工智慧（AI）伺服器及雲端資料中心需求成長，營運規模持續擴大，2023年至2025年合併營收成長約197%，營業利益率由0.2%提升至5.1％，顯示營運規模與本業獲利能力同步提升；神達2026年上半年營收728.18億元，年增逾四成。

聯成說明，神達控股此次增資款項主要用途為充實營運資金，以支應AI伺服器及雲端資料中心業務擴張需求，並支持業務發展。聯成指出，此次參與神達現金增資，主要目的為維護既有投資權益，同時持續參與神達未來營運成長帶來的獲利；此次認購資金由自有資金支應，不影響公司正常營運及穩健經營。

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