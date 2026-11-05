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光學股中萬綠叢中一點紅 亞光財報亮股價逆勢漲停
光學鏡頭廠亞光（3019）第3季稅後純益8.39億元，為同期新高，每股純益3元；累計今年前三季稅後純益16.7億元，每股純益5.98元，已達去年全年獲利91%；財報亮眼加上人形機器人、CPO的布局，5日開高後衝上漲停128.5元，在一片綠油油的光學股中最為搶眼。
亞光第3季稅後純益8.39億元，季增56%，年增61%，每股純益3元；累計前三季稅後純益16.7億元，年增8%，每股純益5.98元。
亞光表示，AR／VR、Metalens及AI應用產品研發將繼續加速，看好人形機器人已成為AI大規模落地的重要載體，將全面推廣人形機器人鏡頭；此外，在CPO應用不會缺席，相關產品已送樣，預計明年有望貢獻業績。
亞光早盤以125.5元開高後衝上漲停128.5元，午盤後一度打開，但隨後再拉上漲停鎖死，排隊買單超過4,100張。
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