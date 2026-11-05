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美喆營收／歐美客戶拉貨動能持續回升 10月2.24億元、年月雙增

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

美喆國際（8466）公告2026年10月合併營收達2.24億元，月增8.3％，年增12.0％；累計2026年1至10月合併營收21.72億元、年減19.0％。

美喆-KY表示，10月營收成長，受惠歐、美主要客戶庫存水位逐步回到相對健康區間，帶動近期訂單回補力道較上半年明顯改善，挹注整體營運維持穩健表現。

美喆-KY指出，觀察近年客戶對產品輕量化、環保、低碳及回收再利用等要求日益提高，美喆-KY亦持續強化材料配方與產品設計能力，在兼顧外觀、耐用性與使用便利性的同時，持續聚焦SPC石塑地板產品升級，從輕量化結構、環保材料、耐磨與防水性能，到施工便利性與運輸效率等面向持續優化，並依歐美不同市場需求推出差異化產品，進一步提高產品附加價值與客戶合作深度。

展望2026年第4季，美喆-KY持審慎看法；美喆-KY表示，一方面，持續關注歐美住宅市場、通路庫存及終端消費變化，深化既有客戶合作，並積極推進SPC產品在輕量化、環保材料與高附加價值應用的業務接單表現。

此外，美喆-KY亦持續透過生產效率提升與成本控管，改善整體營運結構，以期帶動未來營運正面效果挹注。

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