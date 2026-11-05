社宅、廠辦雙軌並進 久舜營造第3季獲利暴增2.4倍、創單季次高

久舜營造（5547）公布2026年第3季財報，單季合併營收7.72億元、年增68.2%，營業毛利1.05億元、年增126.15%，毛利率達13.6%，營業利益0.60億元、年增242.8%，營業利益率7.74%，稅後純益0.48億元、年增237.19%，創單季歷史次高，每股純益（EPS）0.94元。

累計今年前三季營收19.88億元、年增24.18%，營業毛利2.45億元，毛利率約12.33%，營業利益1.28億元，營業利益率6.42%，稅後純益1.03億元，較去年同期成長11.9%，惟今年配發股票股利後股本由4.52億元擴大至5.10億元，在流通股數增加下，EPS為2.04元，與去年同期追溯調整後的2.04元相當，實際獲利規模仍優於去年。

久舜表示，第3季獲利表現明顯轉強，主要受惠社會住宅統包及廠辦商辦工程進度推進，加上國揚汐止商辦等大型案件持續認列，帶動營收規模擴大；另一方面，公司近年持續優化工程組合，提高高毛利案件比重，並透過BIM建築資訊模型、智慧工地及工料精準管理，有效降低施工成本，帶動第3季毛利率提升至13.64%，優於上半年11.5%水準。

在都更危老全案管理業務方面，久舜營造旗下久聯建經目前共有七個案件持續推進，其中兩案已進入施工階段，其餘五案則處於規劃整合等不同階段，未來亦有機會轉化為集團營造工程承攬案源。

久舜營造指出，久聯建經目前已持續認列全案管理服務收入，透過不參與分屋、以管理服務費及工程承攬收入為主要收益的輕資產模式，不僅可降低資金投入壓力，更可從前期整合延伸至後續施工，創造雙重營收來源。

此外，位於台北市的「北投大業都更案」已完成拆屋及開工準備，第4季將陸續貢獻營收；久舜營造表示，隨都更危老案件逐步由規劃整合進入實際施工階段，除可增加既有管理服務收入外，也有助擴大集團後續工程承攬規模，逐步展現建築經理與營造本業的整合效益。

展望後市，久舜表示，截至今年八月底，在建工程共19案，承攬總額達270.11億元，未認列工程收入近177.66億元，其中廠辦商辦及公共工程合計占未認列金額約75%，提供未來四至五年營收成長能見度。

久舜營造指出，隨既有大型工程持續推進、都更案源陸續進入施工階段，加上大舜集成機電工程及久聯建經業務拓展，集團將透過營造、機電與建築經理三大業務垂直整合，擴大接案能力並提升單案附加價值，為中長期營收與獲利成長奠定基礎。