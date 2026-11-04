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創意 二檔活力旺

經濟日報／ 記者高瑜君整理
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創意（3443）9月營收71.4億元，月增22.3%、年增97.8%，連四月改寫單月歷史新高；第3季營收187.5億元，較第2季增加約35%，連兩季創歷史新高，年增117.8%；累計前三季營收440.9億元，年增102.8%，創歷年同期新高。

法人認為，第4季延續CPU需求強勁、MSFT Maia及中國車用專案放量，預估營收為全年高峰。隨 5G／AI／HPC需求於近年激增及晶圓代工廠持續往更先進製程邁進，未來將會有愈來愈多的系統／品牌廠出現差異化晶片或自行研發晶片的需求，相關供應鏈持續看俏。

權證發行商建議，看好創意後市的投資人，可買進價外20%至價內10%、有效天期120天以上相關權證，擴大獲利空間，但宜善設停利停損。（永豐金證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

力旺 營收 晶圓代工廠

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