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台郡：明年營運揚眉吐氣

經濟日報／ 記者尹慧中╱台北報導

台郡（6269）昨（4）日召開法說會，台郡董事長鄭明智表示，公司近年來邁向高階製程與價值轉型過程已初見成效，2026年營運穩健成長，將持續優化產品組合獲利能力。

鄭明智表示，最壞情況已過，明年營運可望揚眉吐氣。至於外界關注美國期中選舉後民主黨大勝恐壓抑AI基礎建設投資，他指出，選後回歸經濟，預期AI投資不會踩剎車。

台郡總經理鄭揚表示，公司持續秉持與客戶建立長期穩健合作關係的經營理念，過去兩年面對市場環境變化及價格競爭壓力，仍積極支持全球性策略客戶需求，深化雙方技術合作基礎下開展新產品。

展望未來，台郡表示，公司將更加重視與客戶合作的長期價值與營運效益，深耕核心客戶，並積極朝高技術門檻、高附加價值及高毛利產品領域發展

台郡第3季營運明顯轉佳，每股虧損0.56元已較第2季收斂。台郡指出，公司推動優化產品組合獲利能力為優先的策略展現成效。隨著產品組合調整及營運效率改善，獲利結構將持續優化。

台郡 基礎建設 法說會

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