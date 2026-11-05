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湯石照明第3季每股淨損0.67 元 錼創每股淨損2.24 元
湯石照明（4972）昨（4）日公告第3季歸屬母公司業主淨損3,822萬元，較第2季虧損2,185萬元擴大，亦較去年同期虧損3,495萬元擴大，每股淨損0.67元，連七季虧損。
累計前三季累計歸屬母公司業主淨損8,763萬元，相較去年同期的8,942萬元收斂，每股淨損1.55元。
湯石照明第3季營毛利率21.48%，季減2.04個百分點，年減2.01個百分點。累計前三季毛利率22.43%，較去年同期下滑2.75個百分點。
展望後市，公司先前表示，儘管成本上漲壓抑毛利，但受惠兩岸專案重啟及歐洲外銷回溫，下半年品牌事業力拚雙位數成長，後續將積極掌握景觀與工程標案，持續優化產品組合以抗衡原料波動。
錼創科技-KY創（6854）昨（4）日公布第3季歸屬母公司業主淨損2.6億元，較第2季虧損2.45億元擴大，並較去年稅後純益7,131萬元由盈轉虧，每股淨損2.24元，連三季虧損；累計前三季歸屬母公司業主淨損7.46億元，每股淨損6.37元。
展望後市，錼創今年營運主要受原定商用車用專案取消衝擊，晶片收入出現缺口，儘管全力加快開發新客戶與送樣驗證，但放量仍需時間，下半年營運維持相對平淡；目前營運以CoC晶片與爭取設備導入為支撐，同時推進美系客戶AI眼鏡NRE專案，全力布局2027年新案放量契機。
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