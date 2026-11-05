精誠前三季 EPS 7.38元

電源大廠群電（6412）總經理曾國華昨（4）日於法說會表示，用於低軌衛星的通訊電源新品開始出貨，客戶訂單較預期翻倍，拉貨又急又猛，目前泰國廠正積極備料加線，拉高產能，預期通訊電源一路看旺到明年首季。

2026-11-05 00:26