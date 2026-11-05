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精誠前三季 EPS 7.38元
資訊服務大廠精誠資訊（6214）昨（4）日公布第3季稅後純益3.36億元，每股純益1.23元，帶動今年前三季稅後淨利20.09億元，年成長逾三成，為同期新高，每股純益7.38元。
精誠資訊指出，未來聚焦 AI應用、服務型收入及全球 IT 服務三大成長動能。
精誠資訊3季營收190.17億元、季增23.5％、年增50.7％，稅後純益3.36億元、季減64.8％、年減40.3％，每股純益1.23元。累計今年前三季合併營收463.85億元、年成長42.3％，稅後純益20.09億元、年成長36.7％，每股純益7.38元。
展望未來，精誠資訊指出，將持續聚焦 AI應用、服務型收入及全球 IT 服務三大成長動能。對內，持續培育 AI FDE 專業人才，深化 AI 技術與產業應用場景整合，加速企業AI應用落地。
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