台灣大收購精誠 跨越門檻

台灣大哥大（3045）昨（4）日宣布，旗下全資子公司台信電訊公開收購精誠資訊普通股突破39%門檻，收購成就條件全數達成。

今日最後一天公開收購，台灣大持續衝刺，擴大收購股權。台灣大強調，雙方策略合作，擴大企業AI與ICT服務，並拓展日本、新加坡及東南亞市場。

台灣大表示，截至11月4日下午1點16分止，累計應賣股數達111,311,711股，占精誠已發行股份40.89%，正式跨越最低收購數量門檻；且已取得公平交易委員會決議不禁止本案結合，公開收購的兩項成就條件已全數達成。

今日是台灣大收購精誠公開收購日最後一天，公開收購持續受理至下午3時 30分，每股精誠普通股可換取92.5元現金及0.84股台灣大股票。台灣大預計收購精誠股權目標為39%至58%，目前已達成就門檻，將持續衝刺，擴大收購股權。

精誠昨日股價摜壓至跌停板，下跌20元，收182元，台灣大上漲2元，收135元。

台灣大表示，台灣大與精誠自2024年展開的策略合作邁向深度結盟。雙方已共同推出近 50 項企業解決方案，成案件數年增逾10倍。

展望未來，台灣大指出，將深化「跨售、AI、區域化」三大綜效，整合台灣大的電信網路、雲端、AI算力與精誠的軟體及系統整合能力，擴大企業AI與ICT服務，並拓展日本、新加坡及東南亞市場。