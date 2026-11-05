中華電導入Gemini 打造智慧生態圈

中華電信（2412）與Google昨（4）日宣布擴大合作，引進Gemini，打造從終端、聯網到應用的AI智慧生活新體驗，共創AI智慧生活生態圈。

中華電信總經理林榮賜表示，AI技術快速成長，現在關鍵是推動普及率，透過中華電信強勢通路及千萬用戶規模，推動消費者使用AI普及率，第一階段衝20萬用戶目標，未來雙方可望攜手推動企業客戶AI技術服務。

林榮賜表示，中華電信除打造海地星空綿密網路外，更積極提供優質創新服務，深化與Google合作，從Google One及智慧終端，更引進Gemini，串連從終端、聯網到應用，提供AI良好使用經驗。

Google台灣總經理林雅芳表示，Google透過多元管道，讓AI科技不再是冰冷術語，為每個人生活帶來實質助益，在推動AI普及的路上仰賴在地合作夥伴的支持，與中華電信一起讓更多台灣使用者能親自感受 Google AI生態系所帶來的強大與便利。

中華電信個人家庭分公司總經理胡學海認為，Google AI生態系不只是一個單一服務，開啟智慧新體驗，中華電信更期待用戶可以用得到、用得懂、用得好AI。