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中華電全年財測將達標 董座簡志誠喊話有信心達成

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
中華電信與Google宣布擴大合作，左起為Google台灣總經理林雅芳、中華電信總經理林榮賜。記者許正宏／攝影
中華電信與Google宣布擴大合作，左起為Google台灣總經理林雅芳、中華電信總經理林榮賜。記者許正宏／攝影

中華電信（2412）昨（4）日舉行法說會，董事長簡志誠表示，有信心達成全年財測目標。其中，智慧資通訊（ICT）解決方案第3季接單金額年增84%，累計前三季資通訊簽約金額已達2025年全年1.4倍，看好IDC、雲端及資安服務成未來三大成長重心。

中華電信日前公布第3季每股純益1.57元；營收、獲利均超越財測高標；累計前三季每股純益4.25元。

中華電信法說會重點
中華電信法說會重點

簡志誠表示，第3季營運是2009年以來同期新高，核心業務穩健成長，ICT營收為2021年以來同期新高，加上資產價值活化的一次性獲利貢獻，未來持續穩步成長，有信心達成全年財測目標。

中華電信總經理林榮賜指出，核心電信業務持續站穩台灣行動及固網寬頻市場的領先地位，智慧型手機用戶5G滲透率近50%，加上漫遊收入成長帶動下，整體行動服務營收年增達2.9%。固網寬頻則隨高速服務需求持續提升，1 Gbps以上用戶數年增52%。

企業客戶事業群持續扮演重要成長引擎。林榮賜表示，集團ICT營收年增19%，第3季ICT新簽訂單金額年增84%，展現強勁的業務動能。此外，網路韌性業務持續穩健成長。海纜挹注國際電路營收年增33%；衛星營收亦年增9.8%，且已取得衛星相關合約金額逾2.5億元。

法人關注企業客戶經常性營收，林榮賜指出，第3季企業經常性營收年增19%，IDC、雲端及資安等服務具有持續性收入特性；累計前三季資通訊簽約金額已是2025年全年的1.4倍。

中華電 營收 資通訊

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