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力山財報／前三季EPS 0.47元 董事會通過擬處分台中塗城廠土地及建物

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

力山工業（1515）董事會通過前三季合併財報，合併營收37.05億元、年增2.4%，稅後純益0.85億元，較去年同期轉虧為盈，每股稅後純益0.47元。第3季合併營收、年增5.1%，稅後純益0.63億元、年增10.18%，每股稅後純益0.35元。

力山董事會同步通過，為活化資產以提升資產運用效率，授權董事長處分台中塗城廠土地及建物。

力山在歷經前一年度的調整後，今年連續三季維持獲利，前三季並較去年同期轉虧為盈，顯示整體營運逐步走出谷底。力山9月合併營收5.87億元，月增27.6%、年增18.1%，不但連續七個月呈月增走勢，且為近10個月新高。

另在機電新事業無人機動力系統方面，已從先前的送樣與認證階段，進展至實質量產出貨階段；儘管目前營收占比較小，但被視為中長期具爆發力的成長亮點。

在海外布局方面，力山近年積極調整產能配置與海外據，如泰國合資廠量產與越南廠投資布局，以因應全球客戶在工具機與健身器材供應鏈上的分散與成本需求。

隨著健身器材及相關工業產品進入傳統出貨旺季，力山積極衝刺第4季訂單，力拚全年營收與本業獲利能達成同步成長。

財報 台中 EPS 營收

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