快訊

川普期中考沒及格 台指期夜盤一度噴漲千點

北市兒虐居首是用猜的？ 蔣萬安競辦轟沈伯洋「猜測包裝專業」 ：外行充內行

東北季風再增強！明午後北東降雨機率增 下周低溫探17度

聽新聞
0:00 / 0:00

邑昇財報／第3季每股獲利1.16元 單季優於上半年

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
PCB廠商邑昇實業日前已加入德鑫二半導體大聯盟。圖為邑昇簡榮坤董事長。記者尹慧中／攝影
PCB廠商邑昇實業日前已加入德鑫二半導體大聯盟。圖為邑昇簡榮坤董事長。記者尹慧中／攝影

邑昇（5291）今日公布2026年第3季財務成果，受惠AI伺服器及高階電子應用需求持續升溫，第3季合併營收達新台幣4.72億元，年增70.15%，營業利益0.62億元、稅後淨利0.48億元，每股稅後盈餘（EPS）1.16元，單季獲利賺贏上半年，展現營運成長與獲利動能同步提升。累計前三季合併營收達11.86億元，已超越2025年全年營收，營業利益1.12億元、稅後淨利0.84億元，EPS達2.08元，整體營運規模與獲利表現均較過去顯著成長。

受惠AI浪潮持續推進，伺服器周邊設備規格同步升級，帶動高階PCB需求增加，其中AI伺服器備援電池模組（BBU）相關產品出貨逐步挹注，成為推升營運的重要動能。第3季毛利率達27.37%，在AI伺服器、低軌衛星及航太軍工等應用需求成長帶動下，公司持續優化產品組合，提高高階PCB出貨比重，並藉由高技術門檻產品提升整體產品平均售價（ASP），帶動營收規模與獲利結構同步改善。

邑昇長期推動多角化經營策略，其中先進材料事業部，積極布局半導體產業，結合既有電子製造本業之技術基礎與資源，拓展相關產品開發，並預計將於今年12月9日至11日，攜手德鑫半導體聯盟，共同參與日本國際半導體展（SEMICON Japan 2026），接洽日本及國際潛在客戶與技術交流。未來將持續透過策略合作與新產品開發，逐步擴大事業群，創造新動能。

財報 營收 伺服器

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

倚天酷碁財報／第3季獲利年增82% 單季及累計前三季均創同期新高

華邦電第三季毛利率衝70.6% EPS達7.58元、前三季賺15.32元

群電財報／前三季每股純益3.4元 AI 伺服器及通訊電源需求熱絡

鼎基財報／第3季獲利1.65億元、年增104.7% 每股賺2.28元

相關新聞

邑昇財報／第3季每股獲利1.16元 單季優於上半年

邑昇（5291）今日公布2026年第3季財務成果，受惠AI伺服器及高階電子應用需求持續升溫，第3季合併營收達新台幣4.72億元，年增70.15%，營業利益0.62億元、稅後淨利0.48億元，每股稅後盈餘（EPS）1.16元，單季獲利賺贏上半年，展現營運成長與獲利動能同步提升。累計前三季合併營收達11.86億元，已超越2025年全年營收，營業利益1.12億元、稅後淨利0.84億元，EPS達2.08元，整體營運規模與獲利表現均較過去顯著成長。

大和資本：富世達今年 EPS 上看64.27元 目標價上調11%至2,910元

富世達（6805）3日法說會之後，大和資本證券發布報告指出，富世達第3季財報優於法人預期，且2027年前景持續看多，因此上調2026-2028年預估每股稅後純益（EPS），並將目標價從2,615元上調至2,910元，重申「買進」評等。

精誠資訊財報／前三季獲利年增逾三成 創同期新高

資訊服務大廠精誠資訊（6214）第3季財報出爐，單季稅後純益3.36億元，每股淨利1.23元，帶動今年前三季稅後淨利達20.09億元，年成長幅度超過三成，創下歷史同期新高。

台郡法說會／最壞情況已過、明年營運揚眉吐氣 美國AI投資不踩剎車

台郡（6269）今日召開法說會，台郡董事長鄭明智於法說會開場致詞中明確指出，台郡科技近年來邁向高階製程與價值轉型過程已初見成效，2026 年營運在穩健成長中能持續優化產品組合獲利能力。營運最壞情況已過，明年營運可望揚眉吐氣。至於外界關注美國期中選舉後民主黨大勝恐壓抑AI基礎建設投資，他指出，選後回歸經濟，預期AI投資不會踩剎車。

揚秦財報／前三季 EPS 4.33元 營收與獲利均創歷史新高

揚秦（2755）董事會4日通過第3季財報，單季合併營收為9.25億元，年增17.84%，季增4.83%，創歷史新高，稅後淨利0.67億元，年增1.47%，創歷史次高紀錄，第3季每股純益1.42元。累計前三季合併營收26.32億元，年增18.68%，稅後淨利2.02億元，年增18.81%，均創同期新高。

群電財報／前三季每股純益3.4元 AI 伺服器及通訊電源需求熱絡

電源大廠群電（6412）4日公布第3季稅後淨利1.44億元，每股純益（EPS）0.36元。累計前三季稅後淨利13.63億元，每股EPS 3.4元。展望本季，公司表示，AI伺服器及通訊電源需求持續熱絡，隨新產品出貨規模擴大，非NB業務成長動能可望進一步提升，優化產品組合及獲利結構。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。