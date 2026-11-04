邑昇財報／第3季每股獲利1.16元 單季優於上半年

邑昇（5291）今日公布2026年第3季財務成果，受惠AI伺服器及高階電子應用需求持續升溫，第3季合併營收達新台幣4.72億元，年增70.15%，營業利益0.62億元、稅後淨利0.48億元，每股稅後盈餘（EPS）1.16元，單季獲利賺贏上半年，展現營運成長與獲利動能同步提升。累計前三季合併營收達11.86億元，已超越2025年全年營收，營業利益1.12億元、稅後淨利0.84億元，EPS達2.08元，整體營運規模與獲利表現均較過去顯著成長。

受惠AI浪潮持續推進，伺服器周邊設備規格同步升級，帶動高階PCB需求增加，其中AI伺服器備援電池模組（BBU）相關產品出貨逐步挹注，成為推升營運的重要動能。第3季毛利率達27.37%，在AI伺服器、低軌衛星及航太軍工等應用需求成長帶動下，公司持續優化產品組合，提高高階PCB出貨比重，並藉由高技術門檻產品提升整體產品平均售價（ASP），帶動營收規模與獲利結構同步改善。

邑昇長期推動多角化經營策略，其中先進材料事業部，積極布局半導體產業，結合既有電子製造本業之技術基礎與資源，拓展相關產品開發，並預計將於今年12月9日至11日，攜手德鑫半導體聯盟，共同參與日本國際半導體展（SEMICON Japan 2026），接洽日本及國際潛在客戶與技術交流。未來將持續透過策略合作與新產品開發，逐步擴大事業群，創造新動能。