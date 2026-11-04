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世紀能源賺三季抵一年
世紀能源（2072）昨（4）日公告，第3季稅後純益5.66億元，年增41.9%，每股純益（EPS）2.95元；累計今年前三季稅後純益22.57億元，年增75.7%，每股純益12.18元，前三季獲利已超越去年全年，創下歷史新高。
世紀能源表示，第3季主要動能來自於水下基礎統包工程（EPC）比重顯著提升，在獲利結構方面，因EPC專案涵蓋範疇較廣且合約總值較高，第3季毛利率降至20.5%，年減12.1個百分點，然規模擴大仍使營業毛利總額提升，第3季營業毛利較去年同期成長16.1%，8.6億元。
世紀能源表示，看好AI帶動的龐大電力需求與能源轉型商機，公司將啟動三大成長策略，第一、深耕台灣市場：透過提高自製率、擴充產能及提升水下基礎統包工程（EPC）比重，擴大市占率與營收規模，目標三年內將EPC營收占比提升至九成。
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