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大和資本：富世達今年 EPS 上看64.27元 目標價上調11%至2,910元

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

富世達（6805）3日法說會之後，大和資本證券發布報告指出，富世達第3季財報優於法人預期，且2027年前景持續看多，因此上調2026-2028年預估每股稅後純益（EPS），並將目標價從2,615元上調至2,910元，重申「買進」評等。

富世達第3季營收為45.02 億元，季增 20.4%、年增 26.2%，創歷史新高，符合大和預估及彭博資訊統計的市場共識；毛利率38%（高於今年第2季的34%、去年同期的27.7%），同樣創歷史新高，高於大和預估的34.3%及市場共識的 36.5%，主要受惠於製造流程改善及產品組合優於預期。

富世達第3季的營業利益率為32.4%（高於今年第2季的27.9%及去年同期的 22.2%），再創歷史新高，優於大和預估的28.9%及市場共識的 31.2%，主要受惠於費用控制較佳；稅後淨利12.42億元，較大和預估及市場共識分別高出15.9%與 6.5%；第3季EPS為18.11元創新高。

在富世達的產品組合中，伺服器占81.6%（年增 92.7%）、摺疊手機占 15.4%（年減 53.1%）、筆電占4.5%（年減 28.1%），其他產品占0.6%（年減 10.8%）。

大和指出，富世達伺服器營收占比在今年第1季達56.4%，第2季為54.9%，第3季大幅提高到81.6%。隨著富世達繪圖處理器（GPU）及特殊應用IC（ASIC）專案今年下半年開始放量，預期今年營收可望年增 40.3%，2027年營收成長59.2%，且毛利率同步擴張。

大和將富世達 2026-2028年EPS預估調升9%-29%，分別調高到64.27元、108.34元、148.85元，並因此調高目標價。大和對於富世達2028年的預估EPS比市場共識高出8%，主要是因為大和更看好富世達的營收前景。

富世達 EPS 目標價

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