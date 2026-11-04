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ESG 評鑑指標 挺多元平權

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

臺灣證券交易所近日發布「116 年度（第二屆）ESG 評鑑指標」，涵蓋「環境面（E）」、「社會面（S）」及「治理面（G）」三大構面，共72項指標，適用期間2027年1月1日至12月31日，預計明年4月底前公布評鑑結果。

證交所表示，第二屆ESG評鑑修正參考國際重要公司治理及永續發展趨勢，暨法規及各界回饋意見，總計新增指標一項、修正指標11項、刪除指標四項、構面調整一項及指標題型調整五項，以持續引導企業對各項公司治理機制及永續發展的重視。

本屆指標增修重點包括：深化企業對人力資本與多元平權重視，新增「員工績效評核」指標，並將「揭露性別薪資差異情形」及「提供友善婚育相關津貼且優於勞動法令規定之友善婚育相關假別」列為各該指標進階加分要件。

此外，配合主管機關發布「上市上櫃公司適用 IFRS 永續準則之調整及過渡措施」，鼓勵小型公司自願就「溫室氣體（範疇一、二）排放量取得第三方確信」及「接軌永續準則」，若符合要件者皆另額外加一分。

配合國家政策，引導公司將資源由「文化發展」延伸挹注至「運動發展」及「社會教育」，並鼓勵透過支持「地方創生團隊」，促進社區發展。

ESG 平權 永續發展

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