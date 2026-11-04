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精誠資訊財報／前三季獲利年增逾三成 創同期新高
資訊服務大廠精誠資訊（6214）第3季財報出爐，單季稅後純益3.36億元，每股淨利1.23元，帶動今年前三季稅後淨利達20.09億元，年成長幅度超過三成，創下歷史同期新高。
精誠資訊4日公告第3季財報，單季合併營收為190.17億元、季增23.5％、年增50.7％，稅後純益3.36億元、季減64.8％、年減40.3％，每股純益1.23元。累計今年前三季合併營收為463.85億元、年成長42.3％，稅後純益20.09億元、年成長36.7％，每股純益7.38元，寫下歷史同期新高。
精誠資訊表示，第3季持續在企業及公部門數位轉型需求持續擴大，帶動 AI 基礎建置、雲端及軟硬體授權採購動能。另一方面，大型客戶的專案陸續完成驗收，加上代理經銷業務持續放量，也進一步挹注營收表現。整體而言，本業營運維持穩健成長，惟業外方面受資本市場因素影響，獲益較去年同期略減。
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