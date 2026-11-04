精誠資訊財報／前三季獲利年增逾三成 創同期新高

台郡（6269）今日召開法說會，台郡董事長鄭明智於法說會開場致詞中明確指出，台郡科技近年來邁向高階製程與價值轉型過程已初見成效，2026 年營運在穩健成長中能持續優化產品組合獲利能力。營運最壞情況已過，明年營運可望揚眉吐氣。至於外界關注美國期中選舉後民主黨大勝恐壓抑AI基礎建設投資，他指出，選後回歸經濟，預期AI投資不會踩剎車。

2026-11-04 17:04