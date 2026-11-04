證交所攜彭博 攻全球

臺灣證券交易所董事長林修銘昨（4）日宣布，證交所攜手彭博（Bloomberg）推出「Bloomberg x TWSE Power Up 計畫」，透過彭博專業終端機服務，強化上市公司國際能見度，初期聚焦市值400至2,000億元中型股，明年上半年可望上線。

證交所昨日與彭博簽署合作備忘錄（MOU），正式建立策略合作夥伴關係。雙方將結合各自優勢與資源，透過提升全球能見度、加速資本市場發展、指數與商品創新及資產管理市場發展等四大核心面向展開深度合作，全方位推動台灣資本市場與全球投資人對接。

林修銘強調，台灣在AI供應鏈扮演關鍵角色，必須擁有強健的資本市場支撐。此次與彭博建立策略夥伴關係，將台灣產業優勢轉化為資本市場國際競爭力的關鍵橋梁，實踐亞洲資產管理中心願景。

林修銘指出，除台積電外，台灣仍有許多具國際競爭力與高成長潛力的中小型上市公司，證交所將建立國際級的投資人關係機制，並結合彭博產業研究的專業覆蓋與國際經驗分享，制度化提供國際曝光資源與經驗，讓全球機構投資人能夠更深入理解台灣企業的競爭力。

彭博亞太區主席李冰表示，全球投資人日益體認到台灣資本市場巨大成長潛力，此次策略合作展現彭博長期深耕台灣市場的承諾，也將強化台灣企業與全球投資人的連結。

此外，雙方將攜手打造的開創性金融實驗室，更展現著眼長遠的共同理念，即不僅投資於當下市場，更致力培育塑造未來市場人才。

在提升全球能見度方面，將透過數位推廣、投資人參與活動及知識分享等，進一步提升國際金融社群對台灣資本市場關注與認知，關鍵合作是彭博將「臺灣發行量加權股價指數」正式納入Bloomberg.com市場指數專區，提供全球投資人實時且權威的市場指標參考。

加速資本市場發展部分，證交所將與彭博合作，協助上市公司強化投資人關係經營、拓展國際投資人能見度，聯合推出「Bloomberg x TWSE Power Up 計畫」，參與計畫企業可獲得彭博終端機訂閱服務。