裕民添新船 戰力升級

裕民航運（2606）持續推動船隊汰舊換新及低碳轉型，旗下新造64,000載重噸極限靈便型散裝貨輪「裕鈦輪」昨（4）日在揚州舉行命名典禮，為裕民新一批四艘同型船中的首艘。

裕鈦輪命名典禮於11月4日在揚州舉行，由裕民航運副董事長徐國安主持，並邀請新加坡海事及港務管理局局長Ang Wee Keong夫人Ashlynn Loo擔任命名人。

裕民指出，裕鈦輪交付是公司推動船隊更新及低碳轉型的一環，管理團隊已完成未來四至五年的船隊規劃，將持續結合新船建造、節能技術及替代燃料應用。

截至2026年11月4日，裕民加計自有、合資及在建船舶，船隊總載重噸已突破1,000萬噸。

裕鈦輪首度採用高性能矽基防污塗層，並取得法國驗船協會「BIOFUEL-READY」附加船級符號，預留未來使用B100生質燃油的能力。

裕民表示，裕鈦輪是裕民航運（新加坡）再度委託新大洋造船建造的四艘64,000載重噸極限靈便型散裝貨輪首艘，也是裕民船隊第一艘採用海虹Hempaguard NB高性能矽基防污塗層的船舶。