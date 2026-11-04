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慧洋前十月賺逾一股本 每股盈餘 10.11元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
慧洋-KY稅前盈餘
慧洋-KY稅前盈餘

慧洋-KY （2637）公告10月合併營收為22.55億元，營業淨利10.73億元，營業利益率高達48%，為今年新高，並連續五個月維持四成以上高水準，稅前盈餘達9.83億元，年增率17%，自結每股稅前盈餘為1.32元。

積極汰舊換新打造節能船隊效益發威，累計前十月合併營收為180.42億元，營業淨利69.48億元，稅前盈餘75.43億元，年增180%，自結每股稅前盈餘10.11元。

慧洋-KY表示，10月份散裝航運市場延續第三季以來「淡季不淡」的態勢，整體運價仍維持相對高檔。惟下半月巴拿馬型船運價指數略有回檔，主要受到中國大陸及印度煤炭採購需求以及印尼出口配額政策之不確定性影響，慧洋評估此為短期市場波動，後續冬季供電仍有回補空間。

此外，北美穀物正值傳統出口旺季，預期可為市場提供一定支撐，慧洋將持續觀察市場變化，彈性調整營運策略。

在船舶布局方面，慧洋-KY於10月份董事會公告處分老舊船舶兩艘，後續將依實際交船時程認列相關售船收益。

截至10月底，公司累計處分六艘船舶，並新增七艘輕便型（Handysize）環保節能新船，目前尚有六艘新造船訂單待交付。

透過持續汰換老舊船舶、引進新型節能船舶，不僅有助提升船隊營運效率，亦能因應國際環保規範日益嚴格的趨勢，進一步優化船隊長期競爭力。

展望2027年，全球原物料運輸需求為影響散裝航運市場的重要因素，美、中兩大主要經濟體景氣、貿易政策等變化仍須持續觀察，而目前地緣政治及區域衝突亦持續影響散裝市場，貿易結構以及航線改變預期將增加船舶周轉率，2027年運價可望有所支撐。

慧洋 營收 運價

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