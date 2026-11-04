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億豐上季 EPS 6.38 元 純益衝上 18 億元

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導
億豐EPS
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億豐（8464）昨（4）日公布第3季財報，受惠北美客製窗簾市占提升、固定尺寸窗簾客戶回補庫存，加上美國退稅及關稅調降挹注，單季毛利率、營業利益雙創歷史新高，每股純益（EPS）6.38元。

展望後市，日本服務據點及北越新產能將陸續到位，持續擴大通路與供應布局。

億豐第3季單季稅後純益18.70億元，年增9.58%。累計前三季營收237.14億元，年增6.36%；稅後純益49.08億元，年增5.84%，EPS為16.75元。

億豐表示，第3季以美元計算營收年增8.5%，北美客製及固定尺寸窗簾、非美國客製窗簾業務同步成長。其中，北美客製窗簾受惠市占提升，並透過美國退稅回饋客戶，進一步鞏固市場地位；固定尺寸窗簾則受客戶回補庫存帶動，出貨增加。歐洲市場由丹麥、比利時挹注成長動能。

獲利方面，第3季受惠客製窗簾美國退稅、售價提升及關稅調降，毛利率升至60.83%，其中美國退稅淨挹注利潤率約2個百分點。不過，固定尺寸客戶回補庫存，使較低毛利產品出貨增加，抵銷部分提升效益。

此外，油價上漲推升燃油附加費，使營業費用率偏高，抵銷部分規模經濟效益，單季營業利益仍達24.73億元，年增15.91%。業外則受匯兌影響，由去年同期利益1.1億元，轉為損失0.7億元影響，使稅後純益增幅低於本業。

展望後市，億豐表示，以美元計價衡量的市占提升目標正按計畫推進，包括北美客製窗簾的目標增幅為中個位數，非北美客製窗簾為高個位數，固定尺寸窗簾則為低個位數。

為深化通路服務，日本埼玉縣自有展間及倉庫轉運點將於11月啟用，北越客製化窗簾則預計12月投產，擴充供應量能。

產品布局方面，億豐明年將推出免工具、免鑽牆的易安裝窗簾，並更新百葉簾及電動窗簾產品，強化操作便利性、遮光效果與電池續航。同時，持續將AI導入客服、人員培訓及影音製作。

億豐 EPS 毛利率

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