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英業達營收／10月近800億元 刷新歷史同期高峰
英業達（2356）公告10月合併營收達799.66億元、月減18.9％、年成長46％，創下歷史同期新高，仍主要由伺服器業務出貨成長推動，筆電單月出貨量為140萬台，相較9月減少22.2％。法人指出，英業達今年第4季營運表現將有機會再度力拚單季新高，推動全年營運繳出年成長超過四成的歷史新高表現。
累計英業達今年前十月合併營收達8,222.28億元、年成長43.1％，創歷史同期新高。法人推估，英業達今年第4季在伺服器業務出貨強勁成長推動下，將可望使單季營運再拚歷史新高水準，使全年營運表現再締新猷。
英業達預計將在下周舉行法說會，屆時公司管理層將一同出席，向外界釋出未來伺服器展望及公司後續營運動態。
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